Trafik Sigortalarına 'Tavan Fiyat' Geliyor
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca, sigorta sektörü lehine atılan bütün iyi niyetli adımlara rağmen, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını açıkladı.
Şimşek, uygulama ile otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40'ı bulacağını bildirdi.
Zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Şimşek, serbest piyasa koşullarında belirlenen primlerin hem vatandaşlar hem de sigorta sektörü için makul tutarlarda olmasının önemine işaret etti.
Poliçe tanzimi esnasında teminat kapsamına girmeyen bazı risklerin yargı kararları ile kapsama dahil edilmesiyle son yıllarda trafik kazalarına ilişkin sektör tarafından ödenen maddi ve bedeni tazminat tutarlarının arttığını hatırlatan Şimşek, bunun da primlerdeki yükselişi kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.
Hazinenin de sektörü rahatlatmak ve yapısal sorunları çözmek amacıyla önemli kanuni düzenlemeler yaptığını anımsatan Şimşek, yasal düzenlemelerin ardından primlerin bir miktar düştüğünü ancak yeterli iyileşmenin sağlanamadığını kaydetti.
Şimşek, vatandaşların daha düşük primlerden yararlanması amacıyla sigorta şirketlerine ait fiyatların tek bir sistemde görüldüğü bir model geliştirdiklerini belirterek, buna rağmen vatandaşlardan çok sayıda şikayet almaya devam ettiklerini söyledi.
Hazinenin zorunlu trafik primlerini çok yakından takip ettiklerini ifade eden Şimşek, sektör lehine attıkları bütün iyi niyetli adımlara ve yaptıkları çağrılara rağmen, serbest piyasa şartlarında, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmediğini gördüklerini kaydetti.
Şimşek, "Yaptığımız incelemeler sonucunda, sigorta şirketlerinin riski yüksek sigortalıları portföylerine katmak istemediklerini, bu nedenle de yüksek riskli olarak görülen sigortalılardan yüksek primler talep edilerek sigorta yapmaktan kaçındıklarını tespit ettik. Bu durumun sigorta fiyatlandırmasına duyulan güveni zedelediğini düşünüyoruz. Bu nedenle vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla primlerde tavan fiyat uygulanmasına karar verdik." ifadelerini kullandı.
Ortalama indirim yüzde 30'u bulacak
Yeni uygulama ile her bir araç grubu için azami prim tutarlarının yeniden belirleneceğini bildiren Şimşek, şu bilgileri paylaştı:
"Tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirim, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacak. Trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirim yüzde 40'ı bulacak. Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanmış olacak."
Şimşek, söz konusu tarife değişikliğinin önümüzdeki ay hayata geçeceğini sözlerine ekledi.
AA
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