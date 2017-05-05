Trafik Kazalarında Yılın İlk 3 Ayında 587 Kişi Öldü!

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2017’nin ilk çeyreğinde 70 bin 926’sı yerleşim yerlerinde, 17 bin 409’u yerleşim yerlerinin dışında olmak üzere 88 bin 335 trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 489’u ölümle, 33 bin 221’i yaralanmayla ve 54 bin 625’i maddi hasarla sonuçlandı.

Kazalarda, 587 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 54 bin 998 kişi de yaralandı.

En Çok Ölümlü Kaza İstanbul’da

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazasının en çok yaşandığı il, 3 bin 315 kazada 50 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul oldu.

İkinci sıradaki Ankara’da ise can kaybı ya da yaralanmanın olduğu 2 bin 431 trafik kazasında 22 kişi öldü.

Trafik kazalarında en çok kaza ve ölümün yaşandığı diğer iller ise sırasıyla İzmir, Antalya ve Bursa oldu.