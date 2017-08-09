Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 21 Milyon 643 Bin Oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 21 milyon 556 bin 827'den 21 milyon 643 bin 213'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 643 bin 213 taşıtın yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan toplam 95 bin 608 taşıt içinde otomobil yüzde 61,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,2 ile motosiklet, yüzde 12,4 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,3'ü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 9, minibüste yüzde 28,4, otobüste yüzde 42,2, kamyonette yüzde 29,6, kamyonda yüzde 26, motosiklette yüzde 6,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,4, traktörde ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 geriledi. Gerileme otomobilde yüzde 21, minibüste yüzde 16,9, otobüste yüzde 43,6, kamyonette yüzde 20,6, kamyonda yüzde 27, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,1, traktörde yüzde 1,2 oldu. Motosiklette ise yüzde 1,9 artış kayıtlara geçti.

Ocak-haziran dönemi

Ocak-haziran döneminde 601 bin 923 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 49 bin 134 taşıtın ise trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 552 bin 789 arttı.

Devri yapılan 577 bin 975 taşıt içinde otomobil yüzde 70,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 6,3 ile motosiklet, yüzde 2,5 ile traktör takip etti. Haziranda devri yapılan taşıtların yüzde 5,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 666 bin 779 otomobilin yüzde 38,8'i LPG, yüzde 34,5'i dizel, yüzde 26,3'ü benzin yakıtlı olarak belirlendi, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 58 bin 469 otomobilin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 11,1'inin Fiat, yüzde 10,8'inin Volkswagen, yüzde 6,6'sının Ford, yüzde 6'sının Hyundai, yüzde 5,5'inin Opel, yüzde 5,1'inin Toyota, yüzde 4,3'ünün Dacia, yüzde 4,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 4,2'sinin Nissan olduğu, yüzde 26,5'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 356 bin 358 otomobilin yüzde 40,9'unun 1501-1600, yüzde 26,6'sının 1401-1500, yüzde 14,4'ünün 1300 ve altı, yüzde 13,3'ünün 1301-1400, yüzde 3,6'sının 1601-2000, yüzde 1,2'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacminde olduğu belirlendi.

Bu dönemde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 60'ı beyaz, yüzde 16,8'i gri, yüzde 7,8'i siyah ve yüzde 5,5'i kırmızı iken yüzde 9,9'u diğer renklerden oluştu.