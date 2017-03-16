Trabzonspor’dan Taraftara Koltuk Silme Cezası

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16.03.2017 09:51
Trabzonspor’dan Taraftara Koltuk Silme Cezası
Trabzonspor Kulübü, maçlarını oynadığı yeni stadı Medical Park Arena’da koltuğa ayaklarıyla bastığı tespit edilen taraftara koltuk silme cezası verdi.

Trabzonspor Kulübü, sosyal medyada bir taraftarın stat koltuğuna ayaklarıyla bastığı fotoğrafın yayımlanması üzerine harekete geçti.

AA’da yer alan habere göre, taraftarı koltuk numarasından bulan kulüp yetkilileri, kendisinden hem ceza olması hem de diğer taraftarlara örnek teşkil etmesi için koltuk silmesini istedi.

Bunun üzerine öğrenci olduğu belirtilen taraftarın Medical Park Arena Stadı’na geldiği ve yaklaşık 5 bin koltuğu sildiği kaydedildi.

“İnsan Hiç Evindeki Koltuklara Ayakkabılarıyla Basar mı?”

Trabzonspor Kulübü de taraftarın yüzünün yer almadığı ve koltukları silerken çekilmiş bir videoyu Twitter hesabından yayımladı.

Videonun paylaşımında, esprili dille, “Yeni yuvamız, derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını!” ifadelerine yer verildi.

“Hepimizin Eğitimi İçin Spor Bir Araçtır”

Kulüp başkanı Muharrem Usta da kendisine ait Twitter hesabından kulübün hazırladığı videoyu, “Bir kamu spotu. Ne demiştik? Hepimizin eğitimi için spor bir araçtır. Hele ki bunu kulübümüz yapıyorsa, ne mutlu bizlere.” yorumuyla paylaştı.

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