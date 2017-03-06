Trablus Sahiline 20 Göçmenin Cansız Bedeni Vurdu!

»Ana Sayfa»Libya
06.03.2017 15:51
Trablus Sahiline 20 Göçmenin Cansız Bedeni Vurdu!
Libya’nın Trablus kentindeki sahilinin açıklarında “yasa dışı” yollardan Avrupa’ya geçmek isteyen 20 göçmene ait cansız bedenim bulunduğu bildirildi.

Libya’nın Sabrata kentindeki Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Müdürü Basım el-Garablı, Avrupa’ya ulaşmak için “yasa dışı” yollardan Libya’dan geçmek isteyen bir teknede yaklaşık 160 göçmenin olduğuna dikkat çekerek bunlardan yalnızca 20’sine ait cansız bedenin Trablus kentindeki sahilinin açıklarında bulunduğunu, geri kalanların da hayatını kaybetmiş olabileceğini ancak kayıp olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, el-Garablı, yaptığı açıklamada, cumartesi gecesinden bu yana çıkarılan cansız bedenlerin, insan kaçakçılığı yapan gruplarla girilen çatışmalarda vurulduğunu belirtti.

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 göçmen denizden “yasa dışı” yollarla İtalya’ya geçti, aynı yıl Akdeniz’i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise “umuda yolculuk” sırasında hayatını kaybetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM Libya Elçisinin Uçağına İniş İzni Verilmedi19 Ocak 2017 Perşembe 13:12
  • Emperyalist Rusya, Libya’ya da Yerleşiyor18 Ocak 2017 Çarşamba 12:08
  • IŞİD Bingazi’den Çekildi06 Ocak 2017 Cuma 10:19
  • Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinde İstifa03 Ocak 2017 Salı 09:40
  • Kaçırılan Libya Uçağında Hava Korsanları Gözaltına Alındı23 Aralık 2016 Cuma 18:40
  • Sirte IŞİD’ten Geri Alındı05 Aralık 2016 Pazartesi 23:30
  • Libya’nın Öncü Alimlerinden Nadir el-Umrani Şehit Oldu23 Kasım 2016 Çarşamba 00:11
  • Libya'da Hafter'in Saldırılarına Tepkiler Büyüyor17 Kasım 2016 Perşembe 09:39
  • “Libya Açıklarında 239 Mülteci Hayatını Kaybetti”03 Kasım 2016 Perşembe 15:22
  • Libya'da Göçmen Tekneleri Battı: 30 Ölü04 Ekim 2016 Salı 11:16
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim