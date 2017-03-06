Trablus Sahiline 20 Göçmenin Cansız Bedeni Vurdu!

Libya’nın Trablus kentindeki sahilinin açıklarında “yasa dışı” yollardan Avrupa’ya geçmek isteyen 20 göçmene ait cansız bedenim bulunduğu bildirildi.

Libya’nın Sabrata kentindeki Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Müdürü Basım el-Garablı, Avrupa’ya ulaşmak için “yasa dışı” yollardan Libya’dan geçmek isteyen bir teknede yaklaşık 160 göçmenin olduğuna dikkat çekerek bunlardan yalnızca 20’sine ait cansız bedenin Trablus kentindeki sahilinin açıklarında bulunduğunu, geri kalanların da hayatını kaybetmiş olabileceğini ancak kayıp olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, el-Garablı, yaptığı açıklamada, cumartesi gecesinden bu yana çıkarılan cansız bedenlerin, insan kaçakçılığı yapan gruplarla girilen çatışmalarda vurulduğunu belirtti.

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 göçmen denizden “yasa dışı” yollarla İtalya’ya geçti, aynı yıl Akdeniz’i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise “umuda yolculuk” sırasında hayatını kaybetti.