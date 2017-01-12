Totaliter Devlet
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- Aydınlık Yazarından Ahmet Davutoğlu ve Ailesine İftira
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Şeyh Raid Salah Serbest Bırakılıyor
- Ahmet Davutoğlu, Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun Sorularını Cevapladı
- Filistin Direnişi Haklı ve Meşrudur
- CHP'liler 5. Madde Oylamasına Katılmıyor
- Üç Ayda Yüzde 25 Artan Dolar Neden Yükseliyor?
- Memur ve Sözleşmelilerin Yemek Ücretleri Belirlendi
- CHP TBMM'de Kürsüyü İşgal Etti, Kavga Çıktı
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
- “PYD/YPG ile İşbirliği Yapmak Yılanla Çuvala Girmektir”
- Batman Özgür-Der'den Suriye'ye Battaniye Yardımı
- İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
- Üç Ayda Yüzde 25 Artan Dolar Neden Yükseliyor?
- 15 Temmuz'da Muhtara Albay Üniforması Giydirilmiş
- Obama Kendisini Birçok Alanda “Başarılı” Görüyor!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim