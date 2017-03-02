Toronto’da Mescit Yakma Girişimi

Kanada’nın Toronto kentinde bir mescit, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşe verilmek istendi.

Toronto İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, kentin Weston Caddesi üzerinde bulunan ve "The Reign of Islamic Da'Wah" (TROID) adını taşıyan mescidin bulunduğu bina için yangın ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye 3 itfaiye aracı gönderildiği, binanın çatı kısmında başlayan yangının mescide ulaşmadan söndürüldüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Toronto polisi de yangının, binaya benzin dökülerek başlatıldığını ancak içerde herhangi hasara yol açmadığını söyledi.

Toronto Polisi Sözcüsü Victor Kwong, yangının "şüpheli" olarak değerlendirildiğini ve kundaklama kapsamında soruşturulma başlatıldığını bildirdi.

AA