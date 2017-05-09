‘Topraklarımızdan Bir Devrimci’ 2. Bölüm

Yeni bölüm, Ebu Cabir isimli bir direnişçiyi konu alıyor.

1967 ‘de El Hula bölgesinde dünyaya geldiğini belirten Ebu Cabir, El Hula’daki ribat noktalarında Esed Rejimine karşı nöbet tuttuğunu belirtti.

Ebu Cabir, Rejimin, El Hula ve Hurbenefşah’a ilerleyerek bölgenin doğu ile bağlantısını kesmeye çalıştığını ve kendilerinin ribat tutarak bunu engellediklerini söyledi. Çatışma görüntülerine de yer verilen kısa filmde Ebu Cabir’in Esed Rejimine karşı savaştığını gösteren kareler öne çıktı.

Yazın ve kışın tutulan ribatların mevsim koşulları nedeniyle zorluğuna dikkat çeken Ebu Cabir, ribat ve ailesinin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak durumunda olduğunu belirtti. ‘Özgürlüğümüzü korumaya kararlıyız’ mesajı veren Suriyeli Muhalif, ‘zamanımızın çoğunu ribata ayırıyor dünyalık işlerimiz için küçük boşluklar bulabiliyoruz’ şeklinde konuştu.

Kendisi 50 yaşında olan Ebu Cabir, özgürlük mücadelesini terk eden gençlere de seslenerek ‘devrimden bu yana 6 yıl geçti, bunca katliam, bunca dul ve yetimden sonra onlara ne diyeceğimi bilemiyorum’ dedi.

‘Kimse Şam’a diz çöktüremez’ diyen Ebu Cabir, sözlerini ‘işgalcilerin Şam’daki ömrü kısa olacak’ ifadeleriyle sonlandırdı.

Kaynak: Asya’nın Sesi