Topbaş'tan Tahliye Olan Damadıyla İlgili Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ile Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı Sözleşmesi'nin imza töreninde basın mensuplarının, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Kadir Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında yargıyla ilgili ve yargıya intikal etmiş konularda konuşmadığını ifade ederek, "Bu yargıya olan saygımdır ve böyle bir sorumluluktur. Böyle baktım. Bu benim yakınım veya uzağım olsa veya belediyemin herhangi bir konusuyla ilgili dava da olsa. Bunu net olarak ifade etmek istiyorum. Ben zaten tavrımı ilk günlerde koydum. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, 'Kızım Fatma da olsa kolunu keserim' diye. Biz bu ahlak ve bu anlayıştayız" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Kavurmacı evde mi, hastanede mi tedavi görüyor?'' sorusuna Topbaş, "Detaylara girmeyeceğim. Ciddi bir rahatsızlığı vardı geçmişte de. Tabii onu kendisi takip edecek, edecekler" karşılığını verdi.

"Kavurmacı ile görüştünüz mü?" sorusunu da Topbaş, "Ben gördüm ama çok fazla değil. Sadece görüşme imkanı oldu ama çok detaylı görüşmedim'' diye cevapladı.