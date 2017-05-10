Tipik ‘Cumhuriyet’ Ahlakı: Sözde Amerikan Karşıtlığı, Özde İhbarcılık!

Haksöz Haber

Cumhuriyet gazetesi, bugün yine alışılagelen ihbarcı tutumunu ortaya koyan bir ‘haber’e imza atı. Sözcü’nün haberini kaynak göstererek Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in geçtiğimiz hafta kabul ettiği Iraklı bir alimin BMGK’nın el-Kaide destekçileri listesinde olduğunu manşetine taşıdı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 5 Mayıs’ta Müsenna Haris ed-Dari’nin başkanlığını yaptığı Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni kabul etmiş ve heyetin Irak’ta sürdürdüğü çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtmişti.

Bilindiği üzere Amerikan işgaliyle birlikte Sünni toplum için giderek tam bir hapishaneye dönüşen Irak’ta Müslüman Alimler Heyeti Sünni kesimin sözcülüğünü üstlenmiş durumda.

Bu ziyaret üzerinden Mehmet Görmez’i hedef alan yayınlarıyla Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri heyetin başkanlığını yapan Dari’nin BM’nin Taliban ve el-Kaide’ye mali destek sağladığı için “yaptırımlar listesinde” bulunduğunun altını çiziyorlar.

Cumhuriyet ayrıca haberde şu ara başlıkla açıkça emperyalist dayatmalara boyun eğilmesi gerektiğini söylüyor: “Türkiye de Yaptırımlara Uymak Zorunda”

‘Haber’in devamında ise şunlar söyleniyor: “Ed-Dari, BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi’nin ‘teröre destek verdiği için yaptırım uygulanacaklar’ listesinde halen QDI.278 sırasında yer alıyor. Listeye 25 Mart 2010 tarihinde ‘Muthanna Harith Al Dari’ adıyla dahil edilen Ed Dari hakkında şu suçlamalar bulunuyor: El Kaide, Usame Bin Ladin ve Taliban ile işbirliği yapmak, bu örgütlerin finansmanına, El Kaide-Irak örgütünün eylemlerinin planlanmasına, silah göndermek, adam toplamak gibi eylemlerle destek vermek.”

Son olarak ‘haber’ şu cümleyle bitirilmiş: “BM üyesi Türkiye’nin de, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına uyma zorunluluğu bulunuyor.”

Irak’ta işgale karşı direnenlerin ABD tarafından teröristlikle suçlandığı biliniyor. Cumhuriyet gazetesi ise bu Amerikan dayatmasını aynen benimsemekle kalmamış, bir de Türkiye’ye bu küresel haramilerin dayattığı hukuku koşulsuz benimsemesi gerektiği tavsiyesinde bulunuyor.