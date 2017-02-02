Tıp Öğrencisi Çalıştığı İnşaatta Hayatını Kaybetti!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde çalıştığı inşaattaki vinçten düşerek demir kalıpların altında kalan tıp fakültesi öğrencisi Remzi Ersu yaşamını yitirdi. Birlikte çalıştığı yeğeni ise yaralandı.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki bir inşaatta çalışan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Remzi Ersu (22) ve yeğeni Sefer Deli (19), vinçten düşen demir kalıpların altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Sefer Deli’yi, Özel Reyap Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık ekipleri, Remzi Ersu’nun ise yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından, Ersu’nun cenazesi de Özel Reyap Hastanesi’nin morguna götürüldü.

“Harçlığını Çıkarmak İçin Van’dan Gelmişti”

Hastanenin önünde gazetecilere açıklama yapan Ersu’nun yakını Soner Kaya, “Tıp fakültesi öğrencisiydi. Sömestir döneminde birkaç gün harçlığını çıkarmak için Van’dan gelmişti. Vinçten demir düşmüş başına. Yeğeni de ağır yaralandı. Hastanede tedavisi devam ediyor.” diye konuştu.

Söz konusu inşatta üç gün önce çalışmaya başladığı belirtilen Ersu’nun cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği kaydedildi.