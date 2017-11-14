Times: Suudi Arabistan Filistin Lideri Abbas’a Ültimatom Verdi

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a "ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planını kabul etmesi" yönünde baskı yaptığını yazdı.

Haberde Mahmud Abbas'ın bir hafta önce Riyad'ı ziyareti sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner öncülüğünde hazırlanan barış planının gündeme geldiği ifade ediliyor.

Gazetenin haberinde, "Prens Muhammed Mahmud Abbas'a 'Trump planı açıkladığında ABD'liler ne önerirse kabul et ya da istifanı ver' dedi" ifadeleri yer alıyor.

Mahmud Abbas'tan bir hafta önce de Jared Kushner Riyad'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Times, Kushner ve veliaht Prens Muhammed arasındaki görüşmenin gece geç saatlere kadar devam ettiğini ve İsrail-Filistin sorununa kalıcı çözüm getirecek bir Orta Doğu barış planı üzerinde görüşmelerin yapıldığını yazıyor.

Haberde, "Kushner, Trump'ın baş müzakerecisi Jason Greenblatt, ulusal güvenlik danışman yardımcısı Dina Powell ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman bir süredir Orta Doğu barış planı üzerinde çalışıyorlar" deniyor.