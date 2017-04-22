TIME Dergisi, Can Dündar’a Erdoğan’ı Yazdırdı
Her fırsatta Türkiye düşmanlığını gözler önüne seren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karalama kampanyasını hız kesmeden sürdüren Batı basını bir skandala daha imza attı.
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TIME dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı geleneksel TIME 100 listesi açıklandı.
Bu yıl 14. kez hazırlanan TIME 100 listesi, öncüler, titanlar, sanatçılar, liderler ve ikonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride dünyanın en etkili isimlerini belirliyor. 'Liderler' kategorisinde Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Vladimir Putin, Papa Francis gibi isimler yer aldı.
Etiketler : time, can dündar
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