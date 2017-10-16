Tillerson: "İran Teknik Olarak Anlaşmaya Uyuyor"

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran’ın nükleer programını kontrol altına almayı amaçlayan anlaşmaya Tahran’ın teknik olarak uyduğunu belirtti. Tillerson, bununla birlikte Başkan Donald Trump’ın bu konuda Kongre’nin daha tamamlayıcı bir strateji hayata geçirmesini istediğini kaydetti.

Amerika Dışişleri Bakanı bu açıklamayı CNN televizyonuna yaptı. Tillerson İran’ın 2015 anlaşmasının sınırlarını zorladığının mesajını verdi.

Rex Tillerson, Trump’ın Kongre’den nükleer anlaşmadaki belki de ayrı bir anlaşmayla bir dizi zayıflığı düzeltmesini istediğini kaydetti. Tillerson, İran’ın balistik füze denemesinin nükleer anlaşmayla yasaklanmadığını, bunun durdurulması gerektiğini ve nükleer programına daha kesin bir yasak getirilmesi gerektiğini belirtti.

Amerika Dışişleri Bakanı, Kongre yeni yaptırımları uygulayıp uygulamayacağını değerlendirirken, Amerika ve anlaşmada imzası bulunan diğer ülkelerin anlaşmayı tamamen uygulatması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de CBS’e yaptığı açıklamada, Trump’ın anlaşmaya muhalefet etmesi nedeniyle hiçbir ülkenin uzun dönem müzakerelerde Amerikan yönetmine güvenmeyeceğini belirtti.

'Moron' sorusuna net yanıt vermedi

Bu arada Tillerson’a Trump hakkında ‘moron’ ifadesini kullanıp kullanmadığı da soruldu.

Bu iddia bir süredir Amerika medyasında yer alıyor.

Tillerson soruya net bir yanıt vermedi, sadece sunucu Jake Tapper’ı bir oyun kurmaya çalışmakla suçladı ve “ben oyun oynamıyorum” ifadesini kullandı.

Haley: "Anlaşmadan çekilmiyoruz"

Amerika’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley de NBC’ye yaptığı açıklamada, “Sanıyorum şimdi anlaşmada kaldığımızı göreceksiniz çünkü durumu iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz ve amaç da bu. Anlaşmadan çekilmiyoruz. Durumu daha iyi yapmaya çalışıyoruz böylece Amerikalılar daha güvende olabilir” dedi.

Anlaşmaya imza atan diğer ülkeler ve Avrupa Birliği Trump’la bu konuda aynı fikirde değil.

Kaynak: Voa News