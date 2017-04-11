Tillerson: Esed Ailesinin Hükümdarlığı Sona Yaklaştı

»Ana Sayfa»Dünya
11.04.2017 16:58
Tillerson: Esed Ailesinin Hükümdarlığı Sona Yaklaştı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Esed ailesinin hükümdarlığının sonuna geldiğini söyledi. Rusya’ya "Esed’den vazgeç" çağrısı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault da Esed kaldığı sürece Suriye'de geleceğin mümkün olmadığını belirtti.

İtalya’daki G7 Zirvesi’nden sonra açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya’ya seslenerek "Esed’den vazgeç" çağrısı yaptı. Tillerson, geçen hafta Esed’in düzenlediği kimyasal saldırıyla Esed'in hiçbir meşruiyetinin kalmadığını ifade etti. ABD’li Bakan, "Bizim için, Esed ailesinin hükümdarlığının sonuna geldiği net" ifadesini kullandı.

İtalya’dan ayrıldıktan sonra Moskova’ya gidecek olan Tillerson, "Umarız ki Rusya hükümeti, güvenilmez bir ortakla [Beşşar Esed] yan yana durduğunu anlar" diye konuştu.

"Esed varsa, gelecek yok"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, G7 ülkelerinin Beşşar Esed kaldığı sürece Suriye'de bir geleceğin mümkün olmadığını söyledi. Ayrault, Rusya'ya da Suriye konusunda eleştiriler yöneltti, G7 ülkelerinin Rusya’dan Suriye'deki iki yüzlülüğüne son vermesini ve iç savaşı çözmek için diğer ülkelerle işbirliği yapmasını isteyeceğini söyledi:

"G7, Rusya’ya bu iki yüzlülüğün bitmesi gerektiğini açık bir dille ifade edecek. İçinde bulduğumuz bu durumdan çıkmamız için Rusya'nın, samimi ve gerçek bir şekilde siyasi çözüm çabalarına katılması gerekiyor."

Ayrault, ABD’nin geçen hafta Suriye’de rejime ait hava üssüne yönelik düzenlediği füze saldırısının 'küçük bir fırsat penceresi' oluşturduğunu ifade etti.

Ayrault, İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamındaki Suriye toplantısında Rusya’ya yaptırım uygulama seçeneğininse neredeyse hiç ele alınmadığını ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu toplantıda Esed rejiminin ve Rusya’nın önde gelen askeri figürlerine karşı yaptırım uygulama imkânını tartışmaya açacağını söylemişti. 

Kaynak:Reuters

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya'da Başörtülü Genç Darp Edildi11 Nisan 2017 Salı 01:09
  • ABD'de İlkokulda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı10 Nisan 2017 Pazartesi 23:19
  • İsrail'e Roket Saldırısını IŞİD Üstlendi10 Nisan 2017 Pazartesi 18:46
  • Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, "Esed'le Olmaz" Dedi10 Nisan 2017 Pazartesi 17:39
  • Fransa Dışişleri Bakanından Esed ile Diyalog Önerisine Tepki10 Nisan 2017 Pazartesi 17:22
  • “20 Ayda 10 Bin PKK Mensubu Etkisiz Hâle Getirildi”10 Nisan 2017 Pazartesi 15:16
  • Suriye Konusunda ABD Yönetimi İki Ayrı Telden Çalıyor10 Nisan 2017 Pazartesi 15:06
  • Yaşlı Kadın Dükkândan Bozma Odada Yaşam Mücadelesi Veriyor!10 Nisan 2017 Pazartesi 15:01
  • Avustralya: Esed Artık Yerinde Kalamaz ve Siyasi Çözümün Parçası Olamaz10 Nisan 2017 Pazartesi 11:54
  • “Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”10 Nisan 2017 Pazartesi 08:46
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim