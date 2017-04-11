Tillerson: Esed Ailesinin Hükümdarlığı Sona Yaklaştı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Esed ailesinin hükümdarlığının sonuna geldiğini söyledi. Rusya’ya "Esed’den vazgeç" çağrısı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault da Esed kaldığı sürece Suriye'de geleceğin mümkün olmadığını belirtti.

İtalya’daki G7 Zirvesi’nden sonra açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya’ya seslenerek "Esed’den vazgeç" çağrısı yaptı. Tillerson, geçen hafta Esed’in düzenlediği kimyasal saldırıyla Esed'in hiçbir meşruiyetinin kalmadığını ifade etti. ABD’li Bakan, "Bizim için, Esed ailesinin hükümdarlığının sonuna geldiği net" ifadesini kullandı.

İtalya’dan ayrıldıktan sonra Moskova’ya gidecek olan Tillerson, "Umarız ki Rusya hükümeti, güvenilmez bir ortakla [Beşşar Esed] yan yana durduğunu anlar" diye konuştu.

"Esed varsa, gelecek yok"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, G7 ülkelerinin Beşşar Esed kaldığı sürece Suriye'de bir geleceğin mümkün olmadığını söyledi. Ayrault, Rusya'ya da Suriye konusunda eleştiriler yöneltti, G7 ülkelerinin Rusya’dan Suriye'deki iki yüzlülüğüne son vermesini ve iç savaşı çözmek için diğer ülkelerle işbirliği yapmasını isteyeceğini söyledi:

"G7, Rusya’ya bu iki yüzlülüğün bitmesi gerektiğini açık bir dille ifade edecek. İçinde bulduğumuz bu durumdan çıkmamız için Rusya'nın, samimi ve gerçek bir şekilde siyasi çözüm çabalarına katılması gerekiyor."

Ayrault, ABD’nin geçen hafta Suriye’de rejime ait hava üssüne yönelik düzenlediği füze saldırısının 'küçük bir fırsat penceresi' oluşturduğunu ifade etti.

Ayrault, İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamındaki Suriye toplantısında Rusya’ya yaptırım uygulama seçeneğininse neredeyse hiç ele alınmadığını ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu toplantıda Esed rejiminin ve Rusya’nın önde gelen askeri figürlerine karşı yaptırım uygulama imkânını tartışmaya açacağını söylemişti.

Kaynak:Reuters