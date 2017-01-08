THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal

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08.01.2017 11:39
THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal
THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.00'ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.00'ye kadar yapılacak iç hat seferlerinin tamamını iptal ettiklerini duyurdu.

Dış hatlarda iptal edilen sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor.

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