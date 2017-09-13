THY’nin Atina’daki Ofisine Saldırı!
Türk Hava Yolları’nın (THY) Yunanistan’ın başkenti Atina’daki ofisi saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
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Türk Hava Yolları’nın (THY) Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan ofisine girmeye çalışan bir grup, girişteki cam kapıya zarar verdi ancak içeriye girmeyi başaramadı.
AA’da yer alan haberde, mesai saatinden önce, ofiste kimsenin bulunmadığı bir vakitte gerçekleşen saldırının, yalnızca maddi hasara yol açtığı belirtildi.
Öte yandan, Yunanistan polisinin olay yerinde incelemelerine devam ettiği kaydedildi.
Olayı, daha önce Türkiye’nin Atina’daki büyükelçiliğine boyalı saldırıda bulunan anarşist grup Ruvikonas üstlendi.
Etiketler : yunanistan, atina, türk hava yolları, thy, ruvikonas
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