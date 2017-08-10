THY’den Kudüs İçin İndirimli Bilet Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Kudüs’e yapılan seferlerde uygulanacak bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Ekşi, “Anlaşma yapan acentelere Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gidiş-dönüş bilet ücreti 159 dolardır.” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce vatandaşlar tarafından sosyal medyada “#ThyKudüseİndirimYap” etiketiyle bir kampanya başlatılmıştı.