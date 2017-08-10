THY’den Kudüs İçin İndirimli Bilet Açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, anlaşma yapan acentelere Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kudüs’e gidiş-dönüş bilet ücretinin 159 dolar olduğunu bildirdi.
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Kudüs’e yapılan seferlerde uygulanacak bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı.
Ekşi, “Anlaşma yapan acentelere Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gidiş-dönüş bilet ücreti 159 dolardır.” ifadelerini kullandı.
Bir süre önce vatandaşlar tarafından sosyal medyada “#ThyKudüseİndirimYap” etiketiyle bir kampanya başlatılmıştı.
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