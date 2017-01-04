THY'den Kimse İşini Kaybetmeyecek Sözü

»Ana Sayfa»Ekonomi
04.01.2017 23:34
THY'den Kimse İşini Kaybetmeyecek Sözü
​​​​​​​Maaş artışının ertelenmesi için görüşmelere başlandı. THY çalışanlarından da arkadaşlarımız işsiz kalmasın fedakarlık yapalım desteği geldi.

Uluslararası alanda Türkiye'nin yüzakı, marka değeriyle ülkenin öncü şirketlerinden biri haline gelen Türk Hava Yolları, sıkıntılı günleri aşmak için bir dizi tedbir aldı.

Türkiye, son bir yıl içinde bir ülkenin başına gelebilecek en riskli olayları ardı ardına yaşadı. 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından terör olayları hem arttı hem de boyut değiştirdi.

Terör eylemleri can kayıplarına yol açarken, ekonomik olarak da dövizdeki artış ekonomik dalgalanmayı beraberinde getirdi. Henüz bir kriz yok ancak ekonomik olarak döviz odaklı çalışan şirketler şimdiden 2017 yılıyla ilgili beklentilerini yeniden düzenleme yoluna gitti ve tedbirli davranmaya başladı.

THY, ülkenin bir süredir döviz kurlarındaki artışla yaşadığı ekonomik dalgalanma nedeniyle işten çıkarmaların olmayacağını açıkladı.

Sendika yetkilileri yapılan teklifi bir anketle çalışanlara soracak. THY çalışanları, arkadaşlarının işini kaybetmemesi için fedakarlıkta bulunarak maaş zammının ertelenmesine sıcak baktığı belirtiliyor .

Kaynak: Ensonhaber

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