THY ve Halkbank da Varlık Fonu'na Devredildi

Birçok devlet kurumunun ardından özelleştirme kapsamında bulunan THY ve Halkbank hisseleri de Varlık Fonu'na devredildi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları A.O.nun % 49,12 ve Türkiye Halkbankası A.Ş.nin % 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar verildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili kararı KAP'a iletildi.

Bakanlar Kurulu tarafından Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilâtı AŞ, Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin sermayelerindeki Hazine'ye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine'ye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: KAP