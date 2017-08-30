THY Pilotu Sayesinde Sınır Dışı Edilmekten Kurtuldu!

İki sene önce Afganistan’dan İngiltere’ye gelen ve iltica başvurusunda bulunan 22 yaşındaki göçmen Samim Bigzad’ın ülkesine sınır dışı edilmesi durumunda öldürüleceğini söylediği ancak yetkililerin bu sözleri ciddiye almayarak sınır dışı sürecinden vazgeçmediği belirtildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Londra-İstanbul uçağına bindirilen Bigzad, pilot tarafından uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebileceği gerekçesiyle uçaktan indirilince ülkeden sınır dışı edilemedi.

Afganistanlı göçmene uygulanacak prosedürün ne olacağı şu anda bilinmiyor. Fakat sınır dışı işleminin ertelenmesi ve iltica talebinin yeniden gözden geçirilmesi için 3 binden fazla kişinin imzası toplandı.

Heathrow Havalimanı’nda yolculara konu hakkında daha duyarlı olmaları için broşür dağıtan insan hakları aktivistleri, bu gibi durumlarda pilotlardan uçuşu reddetme yetkilerini kullanmalarını talep ediyor.

THY pilotunun bu yetkiyi hayatı tehlikede olan bir göçmen için kullanması İngiltere’deki kamuoyundan da destek buldu.

Kaynak: Euro News Türkçe