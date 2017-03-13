The Times, Hollanda Başbakanı Rutte’yi Eleştirdi
The Times gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan baş makalede, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin aşırı ırkçı Geert Wilders ile seçim mücadelesinde Türkiye’ye yönelik aldığı tavır “üzücü” olarak nitelendirildi.
AA’nın aktardığına göre, “Üzücü olan şu ki Rutte, Türkiyelilere karşı kendisinin de sert davranabileceğini kanıtlamakla Wilders’in kampanyasına istemeden meşruiyet kazandırmış oldu.” ifadesinin kullanıldığı makalede, buna ne Hollanda’nın ne de Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu belirtildi.
“Wilders, Gücünün Bir Bölümünü Rutte’nin Korkaklığına Borçlu”
Wilders’in camileri, müslümanların okullarını kapatmaya ve Kur’ân-ı Kerîm’i yasaklamaya dönük kampanya yürüttüğü anımsatılan makalede, ırkçı politikacının bunları Hollanda’da yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlarla birleştirmek suretiyle oy kazanmayı başardığı kaydedildi.
Rutte ve diğer ana akım siyâsetçilerin başarısızlıklarının Wilders gibi figürleri güçlendirdiğine vurgu yapılan makalede, “Wilders, gücünün bir bölümünü Rutte’nin korkaklığına borçlu.” tespitine yer verildi.
“Avrupa’nın Geri Kalanı Dikkatli Olmalı”
Rutte’nin Wilders ile mücadelede izlemesi gereken yolun, Hollanda vatandaşlarının sorunlarını dikkatle dinlemek ve çözümün dünya ile bağlantı hâlinde kalmak olduğuna ikna etmek olduğu anlatılan makalede, “Bu ise liderlik, aklın gücüne inanç ve rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye istekli olmayı gerektiriyor. Wilders büyüdü çünkü merkez siyâsetçiler gözlerini ve kulaklarını kapadılar. Avrupa’nın geri kalanı dikkatli olmalı.” değerlendirmesi yapıldı.
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