TGRT’nin Mehmet Görmez Karşıtlığı Saçmalığa Dönüştü

Dün iftar vaktinde TGRT Haber canlı yayınını izleyenler skandal ifadelerle karşılaştı. TGRT’nin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez karşıtlığı saçmalıklara neden oluyor.

İlahiyatçı - Yazar Osman Ünlü, Diyanet'in çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak için yapılan projelerin camileri ahlaksız mekanlara çevirdiğini söyledi:

"İnsanları camiye çekecekler. Camilere oyun alanları yapıldı. Cemaat orada namaz kılıyor, çocuklar burada oyun oynuyor. Caiz mi değil... Bunu söyleyince 'adamlar ne güzel etkinlik yapıyor' diyorlar. Senin etkinliğin batsın ya! Ne etkinliği bu. Yaptığın iş camiyi bozmak. Affedersin camiyi yarın kerhane haline getirmek."

Kaynak: Ensonhaber