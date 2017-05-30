Tevhid Dergisi'ne Operasyon

Ramazan’ın birinci günü 19.00 sularında Bağcılar'da bulunan Tevhid Dergisi merkez binasına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Tevhidigundem.biz sitesinin aktardığına göre çevresinde “Ebu Hanzala Hoca” olarak bilinen Mehmet Emin Akın ifadesi alınmak üzere Sakarya'ya götürüldü. Operasyonun Sakarya'da sürmekte olan bir soruşturma kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Saat 19.00'da dergi binasına gelen polis ekiplerinin aramaları saat 22.45'e kadar devam etti. Aramalarda dergi binasında bulunan bilgisayarlara ve teknik ekipmanlara el konulduğu belirtildi. Olay gecesi dergi binasında kılınacak teravih namazında Ebu Hanzala Hoca'nın Ramazan ayında düzenlendiği sohbetlerinin ilkinin yapılması planlanıyordu. Operasyon nedeniyle Ramazan'ı ilk gününden itibaren kılınan teravih namazı programı da iptal edildi.