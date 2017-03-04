Tetikçilikle Gazeteciliği Bayağı Birbirine Karıştırdılar!

​​​​​​​Mahallede garip bir gazeteci taifesi türedi. Devletten daha devletçi, reisten daha reisçi, askerden daha militarist bir tutum sergileyen bu taife yargılamadan infaz etmeye ne kadar meraklı!

HAKSÖZ HABER

Son dönemde iktidar medyasında öne çıkan bir eğilim var. İktidarın asıl merkezi olarak gördükleri Erdoğan’ı yüceltmek, ona bağlılık yarışına girişmek ve bu doğrultuda Erdoğan’ın biricik rehber ve sadakat merkezi olarak görüldüğünü ihsas ettirecek şekilde gerek görüldüğünde herkese saldırmaktan kaçınmamak! Artık neredeyse hergün bu marazi tutumun örnekleriyle karşılaşıyor, skandal boyutlarda tepkiler ve şovlarla tanışıyoruz.

İşte bu duruma taze bir örnek daha! Güneş Gazetesi genel yayın yönetmeni sıfatını haiz olduğu gibi, Ülke Tv’de ‘sıradışı’ yayınlar yapmakla meşhur Turgay Güler ile AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu arasındaki tartışmayı bu durumun taze bir göstergesi saymak yanlış olmaz. Beklendiği üzere Turgay Güler hep yaptığı üzere devleti temsil makamından keskin laflar ediyor gene. Bu arada bizzat iktidar partisinin bir milletvekili ile polemiğe girerek devletçilik, milliyetçilik hususlarında ne kadar tavizsiz ve de sert olduğunu da ilan etme fırsatı buluyor.

Gerçektende iktidar medyasında arzı endam eden kimi tiplerin, bu aşırı beslenmiş obez çocuk halleri çok seviyesiz görüntülere sebep olduğu gibi tehlike sinyalleri de veriyor. Bu adamları böyle coşkun, şevkli ve sınır tanımaz tarzda ortalığa salanlar artık bir şeylerin had safhada rahatsızlık verdiğini görüp tedbir almak zorunda!

Timeturk internet sitesinin konuyla ilgili haberini iktibas ediyoruz:

Turgay Güler ve AK Partili vekil arasında militan tartışması

Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler arasında 'militan' tartışması yaşandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını eleştirdi. Yeneroğlu, tutuklama kararına ilişkin Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, mahkeme kararına 'eleştirel' yaklaştığını söyledi. Yeneroğlu, "Detayları bilmeden, haberlere dayanarak, 'propaganda' kavramının geniş şekilde yorumlandığını söyleyebilirim" dedi. Yeneroğlu, Deniz Yücel'in 'gazeteciden çok aktivist' olduğunu savundu. Ak Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Yücel'in Türkiye hakkındaki haberlerinin "aşırı derecede çarpık" olduğunu da söyledi.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler de bu açıklamalara tepki gösterdi.

“Yahu bu sayın vekil PKK tetikçisi Deniz Yücel'in tutuklanmasına karşı çıkıyor. Tıpkı Kandil gibi, Merkel gibi” diyen Güler'e, Yeneroğlu'nun yanıtı "Aktivist kelimesini anlamaktan aciz terbiye yoksunu sözde gazetecilik yapıyor. Yücel de militan edasıyla gazetecilik yapıyordu. Farkın ne?” oldu.

Yeneroğlu ayrıca, “Siz oturduğunuz yerden çalıp oynarken ben uluslararası zeminde ülkemin meselelerini anlatmaya çalışıyor, bir de sizin gibilerle uğraşıyorum” ifadesini kullandı.

Turgay Güler ise, Yeneroğlu'nun kendisine yönelik 'militan' benzetmesi yaptığını iddia ederek "PKK tetikçisine sahip çıkıp Aktivist ilan ediyor. Bunun yanlış olduğunu söyleyen beni de terörist. At izi it izine karışmış böyle bir şey" görüşünü savundu. Güler, "Bu nasıl bir kibirdir. Ben çalıp oynuyormuşum, beyefendi çalışıyormuş. Yazık ki yazık" dedi.

Bunun üzerine Yeneroğlu, "aktivist" ifadesine açıklık getirdi.

"Aktivist tarafsız olmayan, gazetecilik ahlakına aykırı hareket eden manasına gelir ingilizce ve almancada, yani militanlık yapana. Ama anlayana" paylaşımında bulunan Yeneroğlu, "Kaldı ki hiçbir konuda sizin gibi düşünmek zorunda değilim, ahlaki seviyenize de düşecek değilim. Hukukun diliyle konuşurum, sokağın değil" diye yazdı.

Yeneroğlu ayrıca, Güler'in "PKK tetikçisine sahip çıkıp Aktivist ilan ediyor. Bunun yanlış olduğunu söyleyen beni de terörist. At izi it izine karışmış böyle bir şey" paylaşımı için de "sahtekarlık" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da daha sonra Turgay Güler ve Yeni Şafak yazarı Salih Tuna'yı etiketlediği paylaşımında Mustafa Yeneroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesindeki 'milletvekili' sayfasına yer verdi. Akış, paylaşımına "Keşke daha dikkatli olabilseniz, sözün şehveti" notunu düştü.

Güler, bunun üzerine Akış'a "Sayın Başdanışman şayet siz de bu vekilin tweetindeki gibi, PKK tetikçisi nin tutuklanmasını yanlış bulduysanız açıklayınız. Biz de bilelim" dedi.