Tetikçileri Barındırmayı Sürdüren Türkiye Gazetesi, Yıldıray Oğur’un Yazılarına Son Verdi!

Yıldıray Oğur Türkiye gazetesinin yazılarına son verdiğini söyledi.

Konuyla Twitter hesabından açıklama yapan Oğur, “Bir maceranın daha sonuna geldik. Türkiye'deki yazılarıma son verildi. Bu zor 4 yıldaki destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Bir maceranın daha sonuna geldik. Türkiye'deki yazılarıma son verildi. Bu zor 4 yıldaki destekleri için teşekkür ederim. Hayırlısı... — Yıldıray Oğur (@yildarado) 28 Nisan 2017

Bir aralar kardeşi üzerinden Pelikan mafyası ve trollerin tazyiklerine maruz kalan Yıldıray Oğur, aynı gazetenin yazarlarından olan ve son olarak Mavi Marmara üzerinden İslamcılara sataşan Cem Küçük’e tavır almıştı. Yer yer AK Parti’ye yönelik olarak da yapıcı eleştiriler içeren makaleler kaleme alan Yıldıray Oğur’un son olarak da "FETÖ'den soruşturulan ilk bakan" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.