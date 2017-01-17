Tetikçi ve Müfteriler Krizi

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17.01.2017 02:44
Tetikçi ve Müfteriler Krizi
Zehir hafiye pozlarıyla piyasa yap, muhbirlikle milleti sindir, şantajla toplumu hizaya çekmeye kalkış ama kritik ediyorum dediğin haberi okumamış ol, haber sitesini görmemeyi sorun etme, Maşallah!

Kenan Alpay'ın yorumu:

Ülke ve toplum bölgesel düzeyde bunca sıkıntıyla uğraşırken kişisel sorunlar için yazı yazmak hakikaten ultra lüks bir tutum olarak belirginleşir. Fakat öyle gelişmeler oluyor ki ne kadar direnseniz de kendinizi cevap yazmaktan alıkoyamıyorsunuz. Aşikâr kimliğiniz ve kavgasını verdiğiniz mücadeleniz, özenle korumak için üzerine titrediğiniz değer ve semboller kara propaganda uzmanlarının hedefi haline getirilebiliyor. Psikolojik savaş unsurları tarafından sistematik iftiralarla şahsiyet ve kimliğinizi itibarsızlaştırmaya yönelik kampanyalar kamuoyunu meşgul edince bilineni tekraren ilam etmek üzerinize vacip oluyor.

Ne yazık ki medyada tetikçiler, müfteriler, kara propaganda uzmanları, kimi karanlık ve şaibeli şebekelerle iltisaklı nüfuz casusları hiç eksik olmadı. Yalan ve çarpıtmayla, iftira ve algı operasyonuyla hedef tahtasına oturttukları kişi ve çevrelerin şeref ve namusuna, izzet ve mücadelesine pislik atarak kamuoyunu alt üst etmek basit bir yanlış olmasa gerek.

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