Tetikçi Tipler En Çok Savunduklarına Zarar Verirler!

‘Reisçi’lik adına hiçbir ilke ve ölçü gözetmeksizin İslami camiadan kişi ve kuruluşlara saldırmayı meslek edinmiş isimsiz ve de şahsiyetsiz tipler edepsizlikte sınır tanımıyorlar!

Haksöz Haber

Referandum gündemi iktidar imkanlarıyla bir yerlere gelmeye, medyada kaptıkları köşeleri daha fazla avantaya tahvil etmeye çalışan tufeyli takımı için yeni bir ispat-ı vücud fırsatı olarak algılanıyor olmalı. Bir yerlere yaranma, birilerinin gözüne girme telaşıyla sürdürdükleri kirli kampanyalarını bu tipler bilhassa İslami camiadan isimleri hedef alarak “en hakiki Reisçi”, “en öz Reisçi” yarışına çevirmeyi hedefliyorlar. İhanet, arkadan vurma, kripto vb. ifadeleri sıklıkla dillendirerek tamamıyla güvenilmez bir çevrede tek güvenilir mahkuklar olduklarına dair bir imaj oluşturma çabası sergiliyorlar.

Daha önce Özgür-Der’i hedef aldıkları korkak ve adice bir yayınlarını dalkavukluk hastalığının tezahürü olarak nitelemiş ve haberleştirmiştik. Künyesi, adresi, sorumlusu gizlenmiş isimsiz ve isimsiz olduğu kadar da şahsiyetsiz yayınlarıyla edepsizliklerini halen sürdürüyorlar. Pelikan taifesinin paravan olarak kullandığı maskelerden birini yüzlerine geçirip ona buna çamur atma taktiğini kullanan bu takımın en bilinen vasıfları İslami camiada hemen herkesin tiksindiği, kerih gördüğü menfaat düşkünü bir takım olmaları.

Analiz adı altında kaleme aldıkları şu satırlara bakın:

“Türkiye için yüzyıllık hesaplaşmanın en kritik aşamasındayız. Batı emperyalizminin zincirlerini kırıp güçlü ve büyük Türkiye için prangalarından kurtulma fırsatı olacak 16 Nisan’daki referandum. Türkiye yeni Anayasa ile birlikte yepyeni bir yönetim sistemiyle Cumhurbaşkanlığı modeline geçecek. Fetullahçı terör örgütü, PKK, CHP, HDP, sol terör örgütleri gibi tüm şer odakları bir oldu, bu tarihi fırsatı önlemeye çalışıyorlar.

Ancak bu şer cephesine sinsice destek veren bir de ihanet şebekeleri var. AKP’li fırıldaklar... Özgür-Der’ci İslamcılar gibi... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde metin yazarlığını yapan, daha sonra AK Parti’den milletvekili seçilen Aydın Ünal’ın Yeni Şafak’ta 9 Şubat tarihli yazısı, AKP’li fırıldaklarla CHP arasındaki paslaşmanın kanıtı oldu...”

Özgür-Der’li Müslümanlara ‘ihanet şebekesi’ diye hakaret eden bu ahlaksızların, merak ediyoruz, güç ve avanta dışında inandıkları tek bir değer kalmış mı? Dalkavukluk, yalakalık, güce tapınma, arkadan iş çevirme ve yüze gelince de son derece rahat biçimde “valla da alakamız yok” yalanına sarılma, her türlü çirkinlik, karaktersizlik bunlarda fazlasıyla mevcut.

Anlaşılan o ki, ardına gizlendikleri paravanları başlarına geçmeden rahat durmayacaklar!