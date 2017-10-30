Teşekkürler Batman

Hafta sonları fırsat buldukça çevre il ve ilçelere ziyaretlerde bulunmaya çalışırım. Bu vesileyle aile, akraba, dost ziyaretleri ile beraber bölgenin nabzını da öğrenmiş olurum. En son, Barzani/Kürdistan Özerk Bölgesindeki referandum meselesi ve akabinde Türkiye'nin tavrı gibi. Fakat gelin, bu yazıda mevzu siyaset olmasın. Bu mesele başka bir yazının konusu olsun. Biz sizlere bir güzellikten bahsedelim.

Bu hafta sonu da Batman'daydım. 1. Batman Kitap Fuarı'na katılmak için gittiğim Batman'ı, ilk defa bu kadar hareketli, heyecanlı gördüm. Kitap Fuar'ının, daha girişte şehirde bir hareketlenmeye neden olduğu belli oluyordu. Genç-Yaşlı, Kadın-Erkek, herkesin yüzünde bir gülümsemenin olduğu rahatlıkla gözlemlenebiliniyordu. Hafta sonu her ne kadar Fuar'ın son iki günü olsa da, şehirdeki hareketlilik yine de üst seviyedeydi. Ceplerindeki paralar beğendikleri kitapları almaya yetmediğinden olsa gerek; Kitap Fuar'ı girişindeki ATM önünde kuyruk oluşturan insanlardan tutun da, çoluk çocuk, Kitap Fuar'ına gelenlere kadar her şey mutluluk vericiydi.

Batman'da kiminle oturup konuştuk ise herkes durumdan gayet memnundu. Öyle ki ev hanımlarının dahi bu hareketliliğe karşın koyamayıp, içlerinden üç-dört defa fuara gidenlerin olduğunu bile işittik. Demek ki bu tür güzellikler sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol kentlerde değil de, istenince bölgemizdeki şehirlerde de yapılabiliniyormuş. Böylece bölge insanının da bu tür güzelliklere ne kadar aç olduğu fark edilebiliniyormuş!

Tabi 1. Batman Kitap Fuar'ı ile beraber bir şey daha da öğrenmiş olduk. O da, bu tür organizasyonların iyi olabilmesinde, şehrin bütün kurumlarının bir koordinasyon içinde olmasının kazandırdıklarıydı. Batmandaki bu fuarda da, Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordine halinde olması her şeyin mükemmel olmasını sağlamıştı.

Düşünün. Öyle bir güzellik ki hangi birinden başlayacağımı bile bilmiyorum. Konuk yazarların okullara götürülüp öğrenciler ile buluşmasından mı... STK'ların yazarları davet etmelerinden mi (Bunlardan biri de benim de dinleme imkanı yakaladığım, Özgür-Der Batman Şubesinin davet ettiği Yazar Adem Özköse'ydi.)... Öğrencilerin, halkın, ücretsiz bir şekilde kitap fuarına taşınmasından mı... Fuarda okurları tarafından soru yağmuruna tutulan yazarlardan mı... Okudukları kitapların yazarları ile tanışma imkanı yaşayan gençlerin heyecanlarından mı... Hangi birinden bahsetmek lazım? Doğrusu insan güçlük yaşıyor. Böyle bir güzellik işte! diyeyim, siz anlayın.

Batman'ın ilk kitap fuarı. Toplam 80 yayın evi ve 82 yazarın katılım gösterdiği müthiş bir etkinlik. Halkın katılımı ise yaklaşık 100.000 kişi. Yanlış duymadınız tam 100.000 kişi. Yazıyla yüz bin kişi yani. Hangi yayın evinin önünde dursanız kitaplara ulaşabilmeniz için 5-10 dakika beklemeniz gerekiyordu. Yazara ulaşabilmek ise hak getire. Koordineli bir çalışma ve verilen emeğin karşılığını fazlasıyla gösteren değerli Batman halkı!

Bir kitap sever olarak öyle mutluluk verici bir şeydi ki bu. Sadece gözleriniz dolarak, hamdolsun diyebilirdiniz. Halkımızın okuduğunu görmek, okumaya değer verdiğine şahit olmak, yazarlara kıymet verdiklerini bilmek... Her biri ayrı ayrı teşekkürü hak eden göstergelerdi. Teşekkürler Batman! Kurumlarıyla, okullarıyla, okurlarıyla, halkıyla... Bir kez değil, bin kez değil, sonsuz kez teşekkürler!

Not: Aynı teşekkürü Diyarbakır için de etmek istediğimi belirtmek isterim. Yaşadığım şehrin halkına, yetkilileri bu konuda harekete geçirmek için talepte bulunmalarını; yetkililerin de sesimizi işiterek -ki daha güzelini yapacaklarını da olan inancımla- böylesine bir Kitap Fuarı için harekete geçmeleri duasıyla...