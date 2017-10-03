TEOG'un Yerine Gelecek Sistem ile İlgili Açıklama

TEOG'un yerine gelecek sistem ile ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, her sınıfta yazılı sınav olacağını, sınavlardan birinin de merkezi sistemli olacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sınavlardan biri merkezi sistemli olacak"

TEOG'un yerine liselere geçişte uygulanacak modelle ilgili soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu. Okuldaki sınavlardan bir tanesi soru havuzundan merkezi şekilde olacak, hepsi bu. Merkezden yapılmasa da bu sınav yapılacak."

Yıldırım, ayrıntılar üzerinde çalışılmaya devam edildiğini, önümüzdeki günlerde ayrıntıların belli olacağını bildirdi.

En kısa zamanda bakanlar Kuruluna sunulacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da bugün TEOG'un yerine gelecek sistemle ilgili olarak açıklamada bulunmuştu. Bakan Yılmaz, ortaöğretime geçiş sınavına ilişkin değişikliklerin en kısa zamanda Bakanlar Kuruluna sunulacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti.