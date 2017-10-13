TEOG’dan Sonra Üniversite Sınavlarında da “Bir Gece Ansızın” Değişikliği

Haksöz Haber

Liselere geçişi düzenleyen TEOG sisteminin apar topar kaldırılmasının ardından bir değişiklik kararı da üniversitelere girişle ilgili olarak alındı ve YÖK bu yıldan itibaren sınav sisteminde köklü bir değişikliğe gitti.

Türkiye’de devlet yönetiminde ani kararlarla köklü değişikliklere gidilmesi uygulamasının her gün yeni örnekleriyle karşılaşıyoruz. Milyonlarca genci ve aileyi ilgilendiren kararlar hiç tartışılmadan, getirisi götürüsü düşünülmeden bir anda alınabiliyor. Her şey siyasilerin ve bürokratların iki dudağı arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir televizyon programında gündeme getirmesinin hemen ertesinde TEOG sınavının bu yıl kaldırılmasına karar veren Milli Eğitim Bakanlığı’nın ardından ani bir değişiklik kararı da YÖK’ten çıktı. Bu yıl da YGS ve LYS şeklinde iki aşamalı yapılması beklenen üniversiteye giriş sınavı aynı günde yapılacak 2 oturumlu sınav şekline dönüştürüldü.

Düzenlemenin ne getirip ne götüreceğini kimse bilmiyor. Hangi açıdan gerek duyulduğu, öğrencilere ne sağlayacağı konuşulmuyor ama ciddi bir gerilime sebebiyet verdiği net biçimde görülüyor.

Bu tür kararlarla yapılmak istenenin ne olduğu tam bir muamma. Sanki bir el AK Parti iktidarı ve Erdoğan’ın gençler nezdinde zaten pek yüksek olmayan popülaritesini bu tür fevri ve keyfi kararlarla daha da aşındırmaya çalışıyor!