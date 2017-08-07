TEOG Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları açıklandı.

Tercih yaptıkları halde tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrencilerin açık öğretim kurumlarına yerleştirildiği belirtilen açıklamada, bu öğrencilerin istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Öğrencilerin 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri, yerleştirmeye esas nakil başvurularının, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sonuçlara "teog2017.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

AA