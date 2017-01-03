TEOG Sonuçları Açıklandı
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım’da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım’da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları “e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden açıklandı.
Etiketler: teog, eğitim, sınav sonuçları, milli eğitim bakanlığı, meb
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TEOG Sonuçları AçıklandıTemel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım’da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları açıklandı.
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