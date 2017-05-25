Tendürek Dağı’nda Çatışma: 1 Asker Hayatını Kaybetti!

Dün bir grup PKK’lı militanın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan Tendürek Dağı Geçidi’nin Gülizar köyü yakınında durdurdukları bazı araçları yakmasının ardından bölgede güvenlik güçlerince arama tarama faaliyeti başlatıldı.

AA’da yer alan habere göre, jandarma özel harekât timleri ile komandolar tarafından güvenlik korucularının da desteğiyle söz konusu bölgede başlatılan hava destekli operasyonda, bir grup PKK’lı militan ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir askeri personel hayatını kaybetti, bazı güvenlik görevlileri de yaralandı.