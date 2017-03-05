Temmuz’un Mart 2017 Sayısı Çıktı

Temmuz dergisi, Mart 2017 tarihli 8. sayısında kalbe dokunarak, baharı muştulayarak, merhameti vurgulayarak selamlıyor okuyucusunu.

Şiir ve öykülerin ağırlıklı bir yer tuttuğu bu sayıda, Hüseyin Su ile yapılan ve “Gerçek Edebiyat, Devrimci Coşkuyu ve Bilinci İçerir.” başlığıyla sunulan söyleşi de dikkat çekiyor.

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un Mart sayısı 88 sayfa. Bahara ve merhamete dikkat çeken canlı bir kapak tasarımına sahip derginin sunuş yazısı da “Kalbi Nasıl Taşıdığın da Önemli Elbette Ne Taşıdığın da Kalbinde” başlığını taşıyor. Arka kapakta ise “Bahar devrimcidir, çocuklar merhametli.” ifadesi yer alıyor.

Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan derginin bu sayıdaki şairleri Ali Emre, Mehmet Aycı, Emre Miyasoğlu, Mehmet Gemci, Ercan Ata, İsmail Söylemez, Mustafa Karasoy, Erol Yılmaz, Mehmet Doruk Kandemir, Tunay Özer, Hüseyin Gök, Hayrullah Gürdağ, H. Samet Koparan, Abdurrahman Çeliker ve Yasin Asma.

Temmuz’un yeni sayısında öyküler de ağırlıklı bir yer tutuyor. Suavi Kemal Yazgıç, Hasan Harmancı, Sadık Koç, Hale Beyza ve Aysun Bahar Asar bu sayıya öyküleriyle katkıda bulunan isimler.

Büşra Yurtseven, Şiir Çiziyorum köşesindeki çalışmasıyla Mart sayısına da yine renk katıyor.

Ali Emre’nin, şiirin oluşumunu ve günümüz şiirini; Murat Koç’un, Orhan Kemal’in köy romancılığındaki yerini; İsmail Süphandağı’nın, çocuk edebiyatı metinlerindeki nitelik sorununu ele aldığı yazıları dikkat çekiyor. Muhammed Enes Kala’nın dille ilgili denemesi, Şakir Kurtulmuş’un Cahit Zarifoğlu merkezli günlükleri de ilgiyle okunmayı hak ediyor.

Serkan Akın’ın Samer Yazbek, Erdoğan Aydoğan’ın Ali Karaçalı, M. Dilek Erdem’in Selvigül Kandoğmuş Şahin imzalı kitaplar hakkındaki hacimli yazıları Mart sayısının öne çıkan özelliklerinden. Edebiyata dair farklı ayrıntılara yer verilen Resimli Edebiyat Tarihi de bu sayıdaki yerini alıyor. Son sayfada Necmettin Asma’nın etkili bir çizimi var.

Hüseyin Su ile Söyleşi

Temmuz dergisi, bu ay, Hüseyin Su ile yapılan önemli bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor. Akif Hasan Kaya’nın sorularıyla zenginleşen söyleşi, “Gerçek Edebiyat, Devrimci Coşkuyu ve Bilinci İçerir.” başlığını taşıyor. Söyleşi hem Hüseyin Su öyküsüne ve kitaplarına dair önemli vurgular ve ipuçları içeriyor hem de edebiyat ve yazma eylemi hakkında değerli bir yol bilgisi sunuyor. Selma Aksoy Türköz de yazısında, yazarın yeni çıkan Hikâye Anlatıcısı kitabıyla ilgili kanaatlerini paylaşıyor.

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