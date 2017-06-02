Temmuz’un Haziran 2017 Sayısı Çıktı

Temmuz dergisi, Haziran 2017 tarihli 11. sayısında, edebiyatın temel işlevlerine; güzellerin, güzidelerin, insan hazinelerinin üzerinde uyuyan Müslüman Şark’ın tembellik ve ilgisizlikten kurtulması gerektiğine dikkat çekerek selamlıyor okuyucusunu. Şiir, öykü ve denemelerin ağırlıklı bir yer tuttuğu bu sayıda, Ahmet Sarı ile yapılan bir söyleşi de yer alıyor.

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un Haziran sayısı 80 sayfa. Müslüman coğrafyayı hareketlendiren, umutlandıran, bereketlendiren Ramazan ayına uygun bir tasarıma sahip derginin arka kapağında “Atımı dünyanın en güzel ağacına bağladım” diyen çocuklara şiirin içinden bir selam çakılıyor.

Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan derginin bu sayıdaki şairleri Erdoğan Aydoğan, Mehmet Aycı, Adem Turan, Adem Yazıcı, Emre Miyasoğlu, Şadi Kocabaş, Nurettin Durman, İsmail Söylemez, M. Akif Şahin, Hayrullah Gürdağ, Tunay Özer, Vasfettin Yağız, M. Dilek Erdem, Yunus Çolakoğlu, Zehra Elarslan ve Çınar Toprak.

Temmuz’un yeni sayısında öyküler de ağırlıklı bir yer tutuyor. Kenan Yusuf, Erdoğan Aydoğan, Recep Şükrü Güngör, Eminenur İskender, Ayşe Sena Er ve Aysun Bahar Asar, Haziran sayısının öykücüleri.

Murat Koç, romancılarla ilgili yazılarına, sosyolojik roman okumalarına devam ediyor. Bu sayıda üzerinde yoğunlaştığı isim Kemal Tahir. Serkan Akın’ın, bir çöküş biyografisi olarak da okunabilecek Stefan Zweig yazısı da dikkat çekici. Kevser Evsen, Hale Beyza, İmdat Akkoyun, Mehmet Mortaş, Muhammed Enes Kala, Nuriye Çakmak, Kemal Kurak ve Mustafa Şükrü Nazlı denemeleriyle öne çıkan isimler. Şair Raşit Ulaş’ın konuk olduğu “Tek Atış” ve öykücü Remzi Şimşek’in söz aldığı “Neyin Hikâyesini Anlatıyorsun?”, derginin bu sayıdaki sürprizlerinden, yeni köşelerinden. Emre Yetkin ve Hüseyin Cömert, kitap değerlendirme yazılarıyla yer alıyorlar bu sayıda.

Derginin son sayfasında, Necmettin Asma’nın, merhum Akif Emre ile ilgili bir çizimi yer alıyor.

Ahmet Sarı ile Söyleşi

Temmuz dergisi, bu ay, şair, öykücü, çevirmen ve akademisyen Ahmet Sarı ile yapılan önemli bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor.

Hasan Harmancı’nın içtenlikli sorularıyla zenginleşen söyleşi, Ahmet Sarı’nın edebî kişiliğine, akademik çabalarına ve kitaplarına dair önemli vurgular ve ipuçları içeriyor.

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