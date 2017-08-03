Temmuz’un Ağustos 2017 Sayısı Çıktı

Edebiyatı direnişle harmanlayan bu sayının giriş yazısı, intifadanın coşkunluğunu sayfalara akıtan bir ırmak misali çağlıyor. Ağırlıklı olarak şiir, öykü ve denemelerin yer aldığı bu sayıda, destansı Temmuz direnişine ‘Temmuz Türküsü” albümüyle ses veren Mehmet Ali Aslan ile yapılan röportaj da dikkat çekiyor.

Usta çizer Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan Temmuz’un Ağustos sayısı, 72 sayfa. Derginin bu ayki şairleri; Ahmet Laçin, Mustafa Yılmaz, İsmail Söylemez, Necati Atilla Soykan, Emre Miyasoğlu, Tuncay Yerlikaya, M. Akif Şahin, Erdoğan Aydoğan, Yunus Çolakoğlu, Muhammed Enes Kala, İmdat Akkoyun.

Eminenur İskender, Erdoğan Aydoğan, Kevser Evsen, Abdullah Yıldırım, Recep Şükrü Güngör çarpıcı hikâyeleriyle bu sayıda yer almaktalar.

Ferhat Çiftçi Bosna’nın bilgesi Aliya’yı doğru anlamak için onun eserlerini ve yaşamını bilinenden farklı bir perspektifle okumaya davet ediyor yazısında. Ölüm ve yaşam arasındaki bütünlüğün uzağına düşmekle ortaya çıkan “yabancılaşma”ya değinen Serkan Akın’ın denemesi, dikkate değer bir derinlik sunuyor. Mustafa Özel ise Pierre Loti’nin ‘Kudüs’ isimli kitabını değerlendirdiği yazısında, semavi dinlerin beşiği olan Küdus’ün kadim tarihine göz atmamızı sağlıyor. Mehmet Mortaş ve Sadullah Taşçı da farklı açılardan hayatı ve insanı ele alan demeleriyle öne çıkıyorlar

Metin Acıpayam ‘Çocuk Edebiyatı Kuram Yazıları’nın ilk bölümüyle özellikle ebeveyn kitlenin dikkatini çekmeyi başaracağa benziyor. Güven Adıgüzel Temmuz’dan neşet eden direniş ahlakını selamlayarak başladığı yazısında şiire, poetikaya dair kısa ama etkili bir analiz yapıyor. Arda Arel de öykünün doğasını, serencamını ve bir anlatım tarzı olarak hayattaki karşılığını irdeliyor.

Hüseyn Cömert okuyucuyu, ödüllü romancı Ayşe Aldemir’in ‘Kış Tutulması’ isimli romanıyla buluştururken derginin en genç kalemlerinden Büşra Ceyran da Neşe Kutlutaş’ın Rosa’nın çarpıcı öyküsünü anlattığı ‘Companero Rosita’ adlı gerçekçi romanıyla bizleri tanıştırıyor. Mehmet Âkif Öztürk Modern Arap Edebiyatı’nın aykırı yazarlarından biri olarak tanıttığı Nihad Siris’e ve onun tek romanı ‘Sessizlik ve Gürültü’ye değiniyor bu sayıda. Kenan Yusuf ‘Hikâye Peşinde Koşan Padişah’ isimli kitabın tanıtımıyla derginin son sayısında yer alıyor. Erkam Kuşçu ise İzzet Derveze’yi ve Ekin Yayınları’ndan çıkan külliyatını tanıtarak derginin kitap-yazar tanıtma çabasına katkı sağlıyor.

Derginin emektarı Necmettin Asma her zamanki yerinden, derginin son sayfasından Kudüs’e çizgisiyle merhaba diyor.

Mehmet Ali Aslan İle Söyleşi

Bu ayki sayıda müziği ve duruşuyla takdir toplayan Mehmet Ali Aslan’la yapılan kapsamlı bir röportaj da yer almakta. Mustafa Yılmaz’ın bir dost sıcaklığıyla sorduğu sorulara Mehmet Ali Aslan’ın verdiği samimi cevaplar, onun sanatçı duyarlılığına ışık tutmakla birlikte sadece şarkılarıyla değil yüreğiyle de ümmet coğrafyasını kucakladığını hissettirmekte.

Aslan’ın, Temmuz direnişine adadığı “Temmuz Türküsü” isimli son albümü vesilesiyle yapılan bu röportajda, aynı zamanda bu albümün hikâyesine de tanık olmaktayız.