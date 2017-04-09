Temmuz Kitap’tan Yeni Bir Eser: ‘Bir Yetim Türküsü’

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09.04.2017 14:22
Temmuz Kitap’tan Yeni Bir Eser: ‘Bir Yetim Türküsü’
Temmuz Kitap, Şair-Yazar Emre Miyasoğlu’nun kaleme aldığı “Bir Yetim Türküsü” isimli şiir kitabını okurlarıyla buluşturdu.

Temmuz Kitap tarafından yayınlanan kitap şu sözlerle okura sunuluyor:

“Şiirin müstahkem mevkiinde diri bir çığlık, içli bir ezgi.

‘Bir Yetim Türküsü’ Temmuz Kitap’ın 8., Şair Yazar Emre Miyasoğlu’nun ilk şiir kitabı olarak yayımlandı. Bu dertli türkü tüm okurlarımıza armağan olsun!

Kayboldu seninle Babil'den Kartaca'ya tüm şehirler

Cengiz geri geldi baba, yanıyor kitaplığın

Küllerinden kan damlıyor Bağdat'ın.

Buda'nın gözünden Arakan akıyor

Kudüs, Şam, Kabil, Kahire ölümüne karanlık.

Kumarbaz Akdeniz verdiği her umudu misliyle alıyor

İntikam alıyor Buhtunnasır, tarihin çocuklarından.”

 

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Emre Miyasoğlu, Bir Yetim Türküsü, Temmuz Kitap, Şiir, Nisan 2017, 80 sayfa.

Isbn: 9786055146511, 10 TL

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