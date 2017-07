Temmuz Kitap'tan Temmuz Ayına Özel Kampanya

Temmuz Kitap’tan şu ana kadar yayınlanmış olan 10 kitabın tamamının yer aldığı kampanya paketinin fiyatı kargo dahil 80 lira.

1- Mustafa Yılmaz’dan Şiire Taze ve Güçlü Bir Soluk: Kısas-ı Enbiya

İnsanlığın kadim kahramanlarını güncel bir yorum ve taze bir solukla işliyor Kısas-ı Enbiya. Hem tarihi yeniden ayaklandırıyor hem de günümüz okuyucusuna farklı bir rakımdan seslenen etkili bir anlam ve çağrışım haritası kuruyor. Bitimsiz, evrensel arayış ve çırpınışlarımızın hizasından hiç ayrılmadan kişisel buluş ve eleştirel söyleyişlerle zihnimizi teyakkuzda tutuyor. İnsan gerçekliğini, içimize işleyen bir ses rüzgârı ve yetkin bir sözlük eşliğinde şiire dâhil ediyor Mustafa Yılmaz. Diriliğini ve tutuşkanlığını hiç yitirmeyen, ateş gibi dizelerle örülen, iddia ve karakter sahibi şiirler bunlar.

Mustafa Yılmaz, Kısas- Enbiya, Şiir Ekim 2016, 128 s.

2- Sıra Dışı Bir Arayış Öyküsü: Najla Tammy Kepler’ın “Teksas’tan Hakikate Yolculuk”u

Bu kitapta “hakikat”e yönelik zorlu, öğretici ve etkileyici bir yolculuğa tanıklık ediyoruz. Teksas’ta başlayıp farklı dönemeçlere uğrayarak gövdeleşen hem fiziksel hem de içsel bir yolculuk bu. Her bir aşaması; arayış, çırpınış ve zorlukların yanı sıra sabır ve teslimiyetin güzel örnekleriyle dolu.

Çarpıcı betimlemelerle resmedilen doğanın, sıra dışı bir ailenin ve çocukluğun, şehir hayatındaki savruluş ve karşılaşmaların, dinsel kıyaslama ve sorgulamaların, yeni dostlar eliyle açılan farklı kapıların, acı ve sevinçlerin eşlik ettiği bu yolculuğa dair anılarını paylaşıyor bizimle Najla Tammy Kepler. Düşündürerek, hüzünlendirerek, gülümseterek aktarıyor yaşamının bir dönemindeki önemli kesitleri. Yalın ve akıcı bir dille yazılmış olması, Teksas’tan Hakikate Yolculuk’a edebî bir boyut ve tat da katıyor.

Najla Tammy Kepler, Teksas’tan Hakikate Yolculuk, Anı (Hatırat),6. Baskı Mayıs 2017, 144 s.

3- Ali Emre’nin Şiir İnceleme Kitabı: Şiirimizde Ortadoğu

Ali Emre’nin Şiirimizde Ortadoğu, dinî, tarihî ve kültürel bağlarla bütünleştiğimiz önemli ve sancılı bir coğrafya parçasında yaşananların şiirimizdeki yansımalarını göstermeyi amaçlayan bir çalışma. Temmuz Kitap etiketiyle yayımlanan inceleme, 174 sayfa.

Genel tespit ve yorumların yanı sıra, 1950’lerden günümüze dek uzanan bir süreçte, çok sayıda şairin bu konudaki tanıklığı örnekler eşliğinde gözler önüne seriliyor kitapta. Nâzım Hikmet, Attila İlhan, II. Yeni şairleri, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Arif Ay, Cahit Koytak, Metin Önal Mengüşoğlu gibi şairlerin yanı sıra son dönem şiirine de ağırlıklı bir yer veriliyor.

Konuya çeşitli yönleriyle eğilen daha önceki çalışmalara dikkat çekmeyi de ihmal etmeyen Ali Emre; Filistin, Mısır, Kuzey Afrika, Afganistan, Gazze, Guantanamo, Irak ve Suriye başta olmak üzere farklı coğrafya parçalarındaki gelişmelere, acı ve sevinçlere, yıkımlara ve beklentilere şiirin içinden söz alarak değiniyor. Zaman zaman fotoğrafların da kullanıldığı kitabın sonunda Ortadoğu’nun son yüzyılını özetleyen bir tarihçe de var.

Ali Emre, Şiirimizde Ortadoğu, İnceleme, Kasım 2016, 174 s.

4- A Road To Truth From Texas

You are invited to partake in the author’s challenging and wonder filled journey that eventually leads to "Truth". It is a journey that begins in Texas and builds a physical and spiritual whole while taking many turns on its course. As well as being a great example of both endurance in the search for the truth and submission to the Creator, each step of this journey reflects the struggle for Truth's sake.

The author, Najla Tammy Kepler, shares her experiences through vivid imagery of her life in the countryside, her extraordinary life with her family, the scattered life she lived in the city, her encounters with many diverse ideas, her search and questioning for the right religion, new openings into new hopes by the hand of dear friends, and also her suffering and rejoice in her findings. Her experiences in the maturing years take us into a world of deep contemplation. The author’s style is also one of the reasons why you will find this work quite smooth and delightful.

Najla Tammy Kepler, A Road To Truth From Texas, Memoirs, Aralık 2016,168 s.

5- Ali Emre’den Şiir Kitabı: Yeryüzüne Dağılan

Yeryüzüne Dağılan kitabı Ali Emre’nin dördüncü şiir kitabı. Daha önce “Kıyamet Mevsimleri”, “Milyon Sesli Mızıka” ve “Onarılmış Yas Bitiği” adlı şiir kitapları bulunan şair, hâlen Temmuz dergisinde şiir ve yazılarını yayımlamaya devam ediyor.Kapak tasarımı Necmettin Asma tarafından yapılan kitap 80 sayfa. Kitapta toplam yirmi beş şiir yer alıyor.Adıyla uyumlu bir içeriğe sahip olan kitapta, zaman zaman kişisel duygu ve açıklamalarına yer verilse de acının, öfkenin, direnişin ve umudun sesiyle örtüşen şiirler daha fazla öne çıkıyor. Kaynak: Ali Emre'nin "Yeryüzüne Dağılan" Adlı Şiir Kitabı 2. Baskısıyla Temmuz Kitap’ta

Ali Emre, Yeryüzüne Dağılan, Şiir, 2. Baskı Ocak 2017, 80 s.

6- Aşk Mezhebi

Mustafa Yılmaz kitabında lirik bir anlatımla, metaforik ve felsefi dil eşliğinde iman, amel, akıl ve sorumlu bir mümin olmayı masaya yatırıyor. Bir yürek izdihamı, bir varlık sancısı olarak yazıya döktüğü düşünceleriyle aşkı, bir dava adamı olmanın, sadakatle bağlanmanın, bir kimlikle ayağa kalkmanın ifadesi olarak görüyor. Yoksulluğun ve soylu merakların amele dayalı bir ifadesi olarak Aşk Mezhebi’ni dikkatlerimize sunuyor.

Bilgi, iman, sorumluluk, kendinden geçme, digerkamlık, fedakarlık, salih amel, adanma kavramları çevresinde büyük ideallere yönelimi, İslam tarih ve medeniyet birikimi içerisinde öncülerle somutlayan deruni anlatımı ile sorumluluk ve dert sahibi herkesin kendisinden esintiler bulacağı bir evreni inşa etmeye çalışıyor.

Mustafa Yılmaz, Aşk Mezhebi, Deneme, 2. Baskı Şubat 2017, 88 s.

7- Ali Emre’nin Yayınlanmış Son Şiir Kitabı: Meryem’in Yokluğunda

Ali Emre şiirinde yeni bir toplam, farklı bir dönemeç Meryem’in Yokluğunda. Ağır bir iç sızısının, başka yuvalara sığmayan acıların hemen yanı başında diri bir sesle, eleştirel bir bakışla, umut ve inançla örülmüş tanıklıkları, insanlık hâllerini, sosyal ve siyasal vurguları görmek mümkün.

“Meryem’in Yokluğunda Annem”, “Tandır Kaynayınca” ve “Buz Gibi Sosyoloji” başlıklarını taşıyan üç bölüme ayrılan kitapta; kişisel yönü baskın içli ve lirik ses rüzgârına, tarihsel ve toplumsal yükseltiler eşlik ediyor. Merhamet, yokluk, özlem, direnç, arayış, öfke, çırpınış ve kavga içinde oluşan bilinç ve duyarlılık; hem geçmişe uzanan hem de güncelliği gözeten dinamik bir düzlemde birbiri ardınca açılan farklı pencerelerle sesleniyor okuyucuya.

Ali Emre, Meryem’in Yokluğunda, Şiir, Şubat 2017, 88 s.

8- Emre Miyasoğlu’nun İlk Şiir Kitabı: Bir Yetim Türküsü

Temmuz Kitap tarafından yayınlanan kitap şu sözlerle okura sunuluyor:

“Şiirin müstahkem mevkiinde diri bir çığlık, içli bir ezgi.

‘Bir Yetim Türküsü’ Temmuz Kitap’ın 8., Şair Yazar Emre Miyasoğlu’nun ilk şiir kitabı olarak yayımlandı. Bu dertli türkü tüm okurlarımıza armağan olsun!

Kayboldu seninle Babil'den Kartaca'ya tüm şehirler

Cengiz geri geldi baba, yanıyor kitaplığın

Küllerinden kan damlıyor Bağdat'ın.

Buda'nın gözünden Arakan akıyor

Kudüs, Şam, Kabil, Kahire ölümüne karanlık.

Kumarbaz Akdeniz verdiği her umudu misliyle alıyor

İntikam alıyor Buhtunnasır, tarihin çocuklarından.”

Emre Miyasoğlu, Bir Yetim Türküsü, Şiir, Mart 2017, 80 s.

9- Mustafa Yılmaz’dan “Kibar Hırsızlara Yoksul Filozof Dersleri”

Mustafa Yılmaz’ın ‘Kibar Hırsızlara Yoksul Filozof Dersleri’ isimli kitabı Temmuz Kitap yayınları ‘Düşünce Dizisi’nde yayınlandı. Temmuz kitap etiketiyle yayınlanan kitap düşünce dizisinin de ilk kitabı olma özelliği taşıyor.

On yedi makaleye ek olarak dibace ve hitame olmak üzere iki giriş ve kapanış bölümleri ile toplam 19 makaleden oluşan kitap toplam 136 sayfa.

Değişik tarihlerde yayınlanmış düşünce merkezli denemelerden oluşan kitapta, aydın sorunu, kültür, bilgi, tarih, düşünce, akıl, medya, akademi, felsefe, ideoloji ve insan gibi konular çağdaş dünyada aldıkları karşılıklar bağlamında tarihsel gelgitler eşliğinde sorgulanma çalışılmış.

Mustafa Yılmaz’ın şiir ve deneme kitaplarından sonra düşünce dizisindeki ilk kitabı olan ‘Kibar Hırsızlara Yoksul Filozof Dersleri’ günümüz modern açmazlar dünyasında kıble arayan insanının bir çığlığı olmaya aday metinler kendi izleğinde derinleşmeye çalışan bir çaba olarak karşımızda duruyor.

Mustafa Yılmaz, Kibar Hırsızlara Yoksul Filozof Dersleri, Mayıs 2017, 136 s.

10- Ali Emre’nin Kaleminden “Nureddin Zengi”

Roman; İstanbul’un Frenkler tarafından işgal edildiği dördüncü haçlı seferi döneminde, Halepli bir kadın ve dört gencin arayış, tanıklık ve hatırlamaları eşliğinde kurulan ve iç içe geçen iki anlatıyla ilerliyor. Kitapta Nureddin Zengi’nin hayatı ve mücadelesiyle ilgili önemli yükseltilerin yanında, Haçlı istilalarıyla ilgili aktarımlara, Müslüman dünyanın parçalanmışlığına ve düşkünlüğüne, kadınların da öne çıktığı çok yönlü bir cehd, uyanış ve inşa çabasına, Haşhaşilerin suikastlerine, Anadolu’daki küçük devletlere ve Selçuklu hükümdarı İkinci Kılıç Arslan’a, Selahaddin Eyyubî ‘ye ve Mısır’ın zaptına, Fatımiliğin son bulmasına, Kudüs’ün yeniden fethiyle ilgili çabalara rastlamak da mümkün. Romanda; büyük ve karmaşık bir topluma, farklı aktör ve gelişmelerle çalkalanan zorlu bir döneme, tarih ile edebiyatın temasıyla yeniden devinen birçok ayrıntıya da yer veriliyor.

Zaman içerisinde karanlığa terk edilen, ders kitaplarında adı bile anılmayan Nureddin Zengi, kapak yazısında şu cümlelerle betimleniyor: “Haçlı istilalarının dünyayı kasıp kavurduğu 12. yüzyılda yaşayan Nureddin Zengi, suyu tersine akıtmayı başaran adam. Bir ayağını Halep’te tutarak Müslümanları birleştiren, zillet örtüsünü üstlerinden atan, değerler bağını yeniden yeşerten mücahid ve muttaki bir önder. Müslüman Şark’ın kandili, kılıcı, kalkanı. Elliden fazla beldeyi Frenk işgalinden kurtarmasının yanında, inşa ettiği medreseler ve diğer kurumlarla Sünnî uyanışa can katan bilge bir yönetici. Yeryüzünü titreştiren güçlü avazıyla, acı ve korku içinde ömür tüketmekten kurtardığı hünerli ve çalışkan kadınlarla, şehirleri ayağa kaldıran yiğit ve onurlu adamlarla benzerine pek rastlanmayan gerçek bir İslam baharının mimarı. Cesareti, adaleti ve merhametiyle herkesin hayranlığını kazanan bu güzide kahraman; yetiştirdiği ve yol gösterdiği Selahaddin’e, fetih minberini bile yaptırdığı Kudüs’ün kapısını aralayan kişi aynı zamanda.”

Ali Emre, Nureddin Zengi, Roman, Mayıs 2017, 480 s.