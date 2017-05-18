Temmuz Kitap’dan Yeni Bir Kitap: Kibar Hırsızlara Yoksul Filozof Dersleri

Mustafa Yılmaz’ın ‘Kibar Hırsızlara Yoksul Filozof Dersleri’ isimli kitabı Temmuz Kitap yayınları ‘Düşünce Dizisi’nde yayınlandı. Temmuz kitap etiketiyle yayınlanan kitap düşünce dizisinin de ilk kitabı olma özelliği taşıyor.

On yedi makaleye ek olarak dibace ve hitame olmak üzere iki giriş ve kapanış bölümleri ile toplam 19 makaleden oluşan kitap toplam 136 sayfa.

Değişik tarihlerde yayınlanmış düşünce merkezli denemelerden oluşan kitapta, aydın sorunu, kültür, bilgi, tarih, düşünce, akıl, medya, akademi, felsefe, ideoloji ve insan gibi konular çağdaş dünyada aldıkları karşılıklar bağlamında tarihsel gelgitler eşliğinde sorgulanma çalışılmış.

Kitabın merkeze aldığı izlek toplum, siyaset, tarih yatağında ilerlerken, edebi bağlam da gözden kaçırılmamış. Yer yer ağır düşünsel ve felsefi derinlikler kazandırılan metinlerde modern insan ve onun sorunları Marksist, kapitalist ve İslami bağlamlar arasında karşılaştırmalı bir otopsiye tabi tutuluyor. Ve sonuç olarak derinlemesine bir düşünce önerilerek İslami bağlam öne çıkarılıyor.

Metinlerin yer yer sert ve acıtıcı dili yazarın duygu yoğunluklu bir isyan dili kurmasından kaynaklanıyor. Modern dünyaya yüksek perdeden itiraz içeren metinlerin asıl hedefi modern insanın açmazları, acıları ve trajedisi karşısında bir duyarlılık ve sorumluluk çağrısını yükseltmek olarak somutlaşıyor.

Mustafa Yılmaz’ın şiir ve deneme kitaplarından sonra düşünce dizisindeki ilk kitabı olan ‘Kibar Hırsızlara Yoksul Filozof Dersleri’ günümüz modern açmazlar dünyasında kıble arayan insanının bir çığlığı olmaya aday metinler kendi izleğinde derinleşmeye çalışan bir çaba olarak karşımızda duruyor.

Kibar Hırsızlara Yoksul Filozof Dersleri

Mustafa Yılmaz

136 Sayfa

Mayıs 2017

Temmuz Kitap

Telefon: 0 212 524 10 25