Temmuz Dergisi’nin Mayıs Sayısı Çıktı

Temmuz dergisi, Mayıs 2017 tarihli 10. sayısında var olmak için söz ve eylemin ayrılamaz birlikteliğine vurgu yapıyor ve eylemin yarım asrı geçen somut ifadesi olan Filistin direnişinin metaforik kahramanı “Hanzala”yı kapağına taşıyarak, Nuri Pakdil’in “Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin” dizeleriyle güncel olanı satırlarla buluşturuyor. Şiir, öykü, denemeler ve makalelerin ağırlıklı bir yer tuttuğu bu sayı ile karşımızda. Akif Hasan Kaya ile yapılan ve “Kıyametin koptuğunu görsem dahi, söyleyecek bir cümlem varsa onu yazmak isterim.” başlığıyla sunulan söyleşi de dikkat çekiyor.

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un Mayıs sayısı 88 sayfa. Müslüman coğrafyanın kanayan yarası Filistin ile özdeşleşmiş “Hanzala” Necmettin Asma’nın kompozisyonu olarak kapakta okuyucuyu selamlıyor. Derginin sunuş yazısı da “Suya Bırakılan Sala Selam Olsun Göğe Salınan Uçurtmaya” başlığını taşıyor. Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan derginin bu sayıdaki şairleri Nurettin Durman, Mustafa Yılmaz, Adem Turan, Mehmet Aycı, Sadık Koç, Suavi Kemal Yazgıç, Ömer Korkmaz, İsmail Söylemez, Mustafa Uçurum, Mehmet Gemci, Fatih Korkmaz, Hayrullah Gürdağ, Emre Söylemez, Erol Yılmaz, Yavuz Balı, Tunay Özer ve Ahmet Tepe.

Temmuz’un yeni sayısına Selma Aksoy Türköz, Hale Beyza, Metin Çalı, Kenan Yusuf, Sefa Toprak, Aysun Bahar Asar öyküleriyle katkıda bulundular.

Abdullah Harmancı, Kevser Evsen, Muhammed Enes Kala, Ercan Ata, Sadullah Taşçı ve Mehmet Mortaş, Mayıs sayısında denemeleriyle sözü ayaklandıran yazarlar.

Yine Mustafa Yılmaz, Serkan Akın ve İsmail Süphandağı denemelerinde “yazı, şiir ve yazmak” başlıkları etrafında “yazmak” eyleminin karanlık kuyusunu aydınlatmak için birer fener olmayı deniyor.

Hüseyin Cömert’in, Hasan Harmancı’nın “Uyanmak Üzere Olan Bir Adam” kitabını değerlendirirken, diğer bir kitap değerlendirme yazısını ise, editörlüğünü Köksal Alver ile Duran Boz’un yaptığı Mekan Hikayeleri ile Hatice Ebrar Akbulut kaleme alıyor. Şakir Kurtulmuş’un, günlükleri de bu sayıda ilgiyle okunabilecek metinlerden. Derginin bu sayısında Kemal Kurak’ın fotoğrafını “Erguvanlı Köşk” başlığı altında Sibel Özer denemeye tabi tuttu.

Derginin son sayfasında yine Necmettin Asma’nın Şehit Yasin Börü’yü hatırlatan güzel bir çizgisi yer alırken, bir diğer çizer Büşra Yurtseven, Şiir Çiziyorum sayfasında “Orman” isimli çizgisiyle yer alıyor.

Akif Hasan Kaya İle Söyleşi

Temmuz dergisi, bu ay, öykücü Akif Hasan Kaya ile yapılan önemli bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor. Ali Emre’nin içtenlikli sorularıyla zenginleşen söyleşi, “Kıyametin koptuğunu görsem dahi, söyleyecek bir cümlem varsa onu yazmak isterim”başlığını taşıyor. Söyleşi hem Akif Hasan Kaya öykücülüğüne dair önemli anekdotlar içeriyor, hem de sorularla öykü ve diğer edebiyat dalları arasında geçişler içeriyor. Samimi, sıcak ve içten bir söyleşi ile öykücümüz karşınızda.