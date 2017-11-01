Temmuz Dergisi’nin Kasım-2017 Sayısı Çıktı!

Bu ay 80 sayfa çıkan Temmuz’da farklı edebi türlerde eserler ve edebiyat incelemeleri dikkat çekiyor. Temmuz’un Kasım sayısında Banu Kaba’nın Selvigül K. Şahin ile ‘Bağımlılık ve Gençlik Üzerine’ yaptığı röportaj çok önemli bir sosyal meseleyi gündemimize taşıyor.

‘Yüzümün Rengini Geri Verin Bana’ başlığını taşıyan sunuş yazısı, yazmanın erdemi üzerine düşünmemizi sağlarken adeta Temmuz’un misyonunun altını bir kez daha kalınca çiziyor. Üstad Hasan Aycın’ın etkileyici bir çizgisiyle sayfalarını aralayan dergiye bu ay şiirleriyle katkı sağlayan Temmuz şairleri; Adem Yazıcı, Harun Kaya, Ahmet Laçin, Ahmet Tepe, İsmail Söylemez, Erol Yılmaz, Ahmet Kerim Artuk, M. Akif Şahin, Mehmet Gemci, Muhammed Enes Kala, M. Furkan Gökçe, Osman Hasdemir.

Temmuz’da bu ay da çarpıcı öyküler yer almakta. Yaşama değen, gözümüzden kaçan gerçekliklerle bizi buluşturan bu ayki öykücülerimiz; Eminenur İskender, Abdullah Yıldırım, Ayşe Sena Er, Aysun Bahar Asar, Seçil Korun, Davut Güner, Kevser Evsen, Ahmet Maruf Demir.

Dergide bu ay iki yazıyla yer alan Mustafa Yılmaz, Aime Césaire’in “Topuk Kemiğim Gökdelenlerin Sırtında ve Kirim Taç Mücevherlerin Pırıltısında” sözünü başlığa çektiği denemesiyle ve “Materyalizme Karşı Yalın Kılıç Bir Fedai: Filibeli Ahmet Hilmi” başlıklı porte çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Erdoğan Aydoğan “Graffiti/Kabahatin Tümü” isimli yazısında ünlü öykücü Cortazar’la buluşturuyor bizleri. Serkan Akın, Mustafa Uçurum, Sinan Ön, Dilek Erdem, Mehmet Mortaş ve Sümeyra Sıddık ise bu sayıda denemeleriyle ön plana çıkan yazarlar.

Mustafa Bostan, şairin mahlasla ilişkisini Zarifoğlu üzerinden ele alıyor “Zarifoğlu’nun Mahlaslı Şiirleri Üzerine Bir Tespit” başlıklı yazısında. Yavuz Balı bir vefa örneği göstererek yakın zaman önce vefat eden kıymetli ilim adamı Orhan Okay hocayı anlatıyor ve ölümünün ardından edebiyat dergilerinin Orhan hoca hakkında yazdıklarını derliyor .

Temmuz’un Kasım sayısında kitap değerlendirmeleri de yer almakta. Bu sayıda Ali Emre, Afganistanlı yazar Halid Hüseyni’nin üçüncü romanı olan “Ve Dağlar Yankılandı” kitabını yazarın ilginç hayat hikâyesini merkeze alarak ayrıntılı biçimde irdeliyor. M. Âkif Öztürk, Modern Çin Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Yu Hua’nın “Yedinci Gün” adlı eserini “Arafta Yedi Gün ve Modern Çin’in İç Yüzü: Ölüm ve Hayat” başlıklı yazıda kapsamlı biçimde tahlil ediyor. Hüseyin Cömert ise Ali Işık’ın ikinci öykü kitabı “Beni Hikâyeden Çıkart” isimli eseri içindeki öykülerin bir kısmına değinerek bizlere tanıtıyor. Ali Emre’nin ses getiren romanı ile ilgili değerlendirme yazılarına bu ay İlker Yıldız “Nureddin Zengi Romanından Yansıyanlar” başlıklı yazısıyla önemli bir katkı sunuyor.

Necmettin Asma’nın çizgi sayfasının bu ayki konuğu, Üstad Raşid Gannuşi. Asma, bu değerli ismi “Mağrib Müslümanlarının dinmeyen soluğunun çağdaş sesi Üstad Gannuşi'ye selam ve muhabbetle...” sözleriyle selamlıyor.

Temmuz dergisi, bu ay, Selvigül Kandoğmuş Şahin ile yapılan önemli bir söyleşiye sayfalarını açıyor. Banu Kaba’nın sorularıyla zenginleşen röportaj, hemen hepimizin zihnini bir şekilde meşgul eden, düşündükçe bizlere mesuliyetimizin ağırlığını hatırlatan bağımlılık gerçeğini ve bunun gençlik üzerindeki etkilerini birçok boyutuyla gözler önüne seriyor.

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