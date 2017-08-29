Temmuz Dergisinin Eylül Sayısı Çıktı

Temmuz dergisinin Eylül sayısı, Kurban Bayramından evvel okuyucusuyla buluşuyor. Şiir, deneme, öykü, inceleme türlerinde birçok eserle okuyucusuna adeta bir bayram hediyesi sunan Temmuz’un sayfaları, çizginin üstadı Hasan Aycın’ın etkileyici bir çizgisiyle açılıyor.

Usta şair İbrahim Tenekeci’nin güzel bir şiirini armağan ettiği Eylül sayısının diğer şairleri Necati Atilla Soykan, Ahmet Can Altıok, Mehmet Gemci, Ahmet Laçin, Mustafa Uçurum, Emre Miyasoğlu, İsmail Söylemez, M. Akif Şahin, Yunus Çolakoğlu ve Erol Yılmaz.

Bu ayki sayıda; Bünyamin Sevim, Aysun Bahar Asar, Erdoğan Aydoğan, Eminenur İskender, Serkan Akın, Davut Güner, Kemal Kurak ve Ayşe Sena Er her biri farklı yaşamları, çarpıcı anları, hayatın görmezden gelinen yüzlerini resmeden birbirinden etkileyici öyküleriyle yer alıyorlar.

Murat Koç, işçi ve sorunlarını konu alan romanları Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki sosyo-ekonomik arka planıyla ele alarak tematik roman analizlerine devam ediyor. Mustafa Bostan, Cahit Zarifoğlu’nun bir hikâyesini tahlil ederken, Ümit Parsıl resim ve yazı arasındaki ilişkiyi tarihsel bağlamıyla ele alıyor. Dergiye denemeleriyle katkı sunan yazarlardan Sinan Ön, yazmanın, yazarak söylemenin öneminin altını çizerken Mehmet Mortaş ise denemesinde kelimelerle insan hayatı arasındaki soluksuz ilişkiyi betimliyor. Ertan Alp deneme türündeki yazısında farklı aforimazlarla siyâhın ve bir âhın serencamını süzüyor.

Metin Acıpayam, çocuk edebiyatı kuram yazıları dizisini, çocuğun matematikle ilişkisinin nasıl olması gerektiğine değinerek sürdürüyor. Mustafa Yılmaz bu ay dergiye iki yazıyla destek veriyor: Ünlü Fransız edebiyatçısı Edmond Rostand’ın o dönem Fransa’nın en meşhur ismi Cyrano de Bergerac’ın ilginç öyküsünü anlattığı tiyatro oyununu işleyen Yılmaz, Bergerac’ın efsaneleşmiş tiradını da sayfalara yansıtıyor. Yılmaz, diğer yazısında ise etkin bir muhalif Müslüman olan Babanzâde Ahmed Naim’le okuyucuyu tanıştırıyor.

Hale Beyza, Rıdvan Şentürk’ün ‘Müzik ve Kimlik’ isimli kitabını özellikle müzikle ilgilenenlerin dikkatine sunuyor. Mehmet Âkif Öztürk ise son yıllarda yazdığı farklı romanlarla dikkat çeken ve daha çok yer altı edebiyatçısı olarak değerlendirilen Alper Canıgüz’ün ‘Kan ve Gül’ isimli romanını irdeliyor ve buradan hareketle romancının edebi yaklaşımını, anlatım tekniğini ve romancılığını masaya yatırıyor. Dergide yer alan bir diğer kitap değerlendirmesi Hüseyin Cömert imzalı. Cömert, Nermin Tenekeci’nin ‘İnsan Hatırlar’ isimli öykü kitabını dikkatli bir gözle okuyucuya tanıtmaya özen gösteriyor. Şakir Kurtulmuş’un şiirle ilgili konferanslar vesilesiyle yaptığı gezileri anlattığı yazısı ülkenin birçok yerinde okuyucunun şiire ve edebiyata duyduğu ilgiyi yansıtması bakımından dikkat çekiyor. Derginin bir diğer dikkat çeken yazısı da Erkam Kuşçu’nun Saraybosna Film Festivali’yle ilgisi yazısı. Yazıda festivalin başladığı günden bu yana tarihsel olarak geçirdiği değişim ve sinema dünyasındaki karşılığı ve son festivalde ödül alan filmler tahlil ediliyor.

Bu ay 80 sayfa çıkan Temmuz dergisi, Eylül sayısıyla okuyucusunun bayramını güzelleştirmek için bayramdan hemen önce raflarda yerini alıyor.

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