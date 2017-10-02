Temmuz Dergisi Ekim Ayı 15. Sayısı Yayınlandı

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un bu sayısı 80 sayfa. Bu sayıda Murat Kurt ile yapılan “Fotoğrafçılık Üzerine” başlıklı röportaj dikkat çekiyor.

Sunuş yazısı “Gölge Bir İnsan Olmamak İçin!” başlığını taşıyan Ekim sayısı, alışıldığı üzere üstad Hasan Aycın’ın çarpıcı bir çizgisiyle kapağını aralıyor. Şiir, deneme, öykü, inceleme türlerinde çok sayıda eserin yer aldığı Ekim sayısının ilk sözlerini Mustafa Yılmaz, Arakan için söylüyor ve orada yaşanan dramı etkileyici bir denemeyle gözler önüne seriyor.

Temmuz’a şiirleriyle katkı veren Ekim sayısının şairleri; Davut Güner, Emre Miyasoğlu, M. Akif Şahin, Adem Yazıcı, Ahmet Can Altıok, Necati Atilla Soykan, Yağız Gönüler, Nilüfer Zontul Aktaş, Abdullah Harmancı, Yunus Çolakoğlu, Yavuz Balı, Sumeyra Sıddık, Ümit Çiçekli, Muhammed Enes Kala, Osman Sevim ve Melike Topçu.

Ekim sayısında öyküler de önemli yer tutuyor. Bu sayıya öyküleriyle katkı sunan isimler; Erdoğan Aydoğan, Aysun Bahar Asar, Ayşe Sena Er ve Sadullah Taşçı.

Ercan Ata’nın kaybetmek temalı yazısı, Mehmet Mortaş’ın ‘Külü Olmayan Hüzün’ başlıklı denemesi ve Adem Özköse’nin ‘Kalbini Kaybetme’ başlıklı sözü ve eylemi diriltmeye çağıran yazısı dikkat çeken yazılardan.

Ferhat Çiftçi bu sayıda Temmuz Kitap’tan çıkan Ali Emre imzalı ‘Nurettin Zengi’ romanını hem edebi hem de teknik açılardan ayrıntılı biçimde ele alan önemli bir yazıyla yer alıyor.

Sinan Ön’ün ‘Modern Dünyanın Büyücüleri’ isimli denemesi, Mustafa Özel’in ‘Bir Kültür Aracı: Dergi’ başlıklı emek mahsulü araştırması, Kemal Kurak’ın ‘Yıllar Geçse de’ adlı anı türündeki yazısı ve Şakir Kurtulmuş’un ‘Günlerin İzi’ serisinin devamı olan mektubu dergiye renk katan önemli yazılardan.

Serkan Akın’ın Filistinli şair Mahmud Derviş’in eserlerini ve hayatını incelediği yazısı ve Ali Emre’nin Cemil Meriç’in şiirle irtibatını araştırdığı incelemesi derginin bu sayıdaki hacimli ve arşiv değeri taşıyan yazıları arasında yer alıyor.

Erkam Kuşçu Ekim sayısında da sinema yazılarına devam ediyor ve çok tartışılan “The Promise” isimli sinema filmini masaya yatırıyor.

Bu ayki sayıda kitap tanıtımı yazılarına iki eserle yer veriliyor: M. Âkif Öztürk İkinci Dünya Savaşı’ndaki kampları konu edindiği yazısında Tadeusz Borowski’nin ‘Taşlaşan Dünya’ isimli kitabını inceliyor. Kenan Yusuf ise Necip Tosun’un ‘Küller ve Uçurumlar’ isimli öykü kitabını değerlendiriyor.

Hatice Ebrar Akbulut Temmuz’a yaşamdan bir kareyle fotoğraf alanında katkı sunarken, Necmettin Asma Mısır’da cuntanın zindanlarında hayatını kaybeden şehidlerin hocası Mürşid Muhammed Mehdi Akif’in portresine yer vererek Temmuz ailesi olarak ona dualarımızı ve selamlarımızı yolluyor.

Murat Kurt İle Söyleşi

Temmuz dergisi, bu ay, Murat Kurt ile yapılan önemli bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor. Mustafa Yılmaz’ın sorularıyla zenginleşen bu röportajda, fotoğraf alanında önemli çalışmalara imza atan Murat Kurt, fotoğrafa dair birçok konuyu derinlikli okumaya tabi tutmamızı sağlayan önemli vurgulara ve ipuçlarına değiniyor.

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