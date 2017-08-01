Temmuz Ayında Filistinli Direnişçiler 54 Eylem Gerçekleştirdi, 6 İşgalci Öldü

Cebbarin ailesinden üç Muhammed'in gerçekleştirdiği eylem işgal rejimini derinden sarsarken, işgal yönetimi fırsatı değerlendirmek istedi fakat hiç de beklemediği bir direnişle karşılaştı.

Temmuz ayında Filistinli direnişçilerin Batı Yaka ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 54 eylemde 6 Siyonist işgalci öldü ve 64 Siyonist işgalci de yaralandı.

İntifada sitesinin istatistiklerine göre geçen ay 29 taş atma, bir bıçaklama, iki otomobille çarpma, 8 ateş açma ve 14 el yapımı patlayıcı atma eylemi geçekleştirildi.

Temmuz ayında ayrıca 24 Filistinlinin şehit olduğu, 1027 Filistinlinin gerçek mermi veya plastik mermiyle yaralandığı, yüzlerce kişinin de işgal askerlerinin attığı bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendiği ifade edildi.

Geçen ay şehit olanlarla birlikte Ekim 2015'te başlayan ve devam eden Kudüs İntifadası'nda şehit düşenlerin sayısının 345'e yükseldiği, şehitlerden 83'ünün çocuk ve 32'sinin kadın olduğu bildirildi.

İntifada sitesi, işgal güçlerinin Temmuz ayında Batı Yaka, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 211'i çocuk 639 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.