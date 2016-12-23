Telefonda Meşal ile Görüştüğü İçin Gözaltına Alındı!
AA’nın İsrail’in Kanal 2 televizyonuna dayandırdığı haberinde, işgalci İsrail polisinin, Doğu Kudüs’te bir Filistinliyi, Hamas lideri Halid Meşal ile telefonla görüştüğü gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.
Haberde, gözaltına alınan şahsın, ekim ayında Kudüs’te biri polis iki kişiyi öldüren Filistinli Misbah Ebu Subeyh’in kardeşi Teysir Ebu Subeyh olduğu ifade edildi.
İşgalci İsrail’in Polis Sözcüsü Luba Samri de yaptığı yazılı açıklamada, “Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Ram beldesinde, dışarıda bulunan Hamaslı taraflarla istihbarat paylaştığı gerekçesiyle bir Filistinli gözaltına alındı.” ifadesine yer verdi.
Açıklamada, gözaltına alınan “şüphelinin”, perşembe günü Kudüs’teki İsrail Sulh Mahkemesi’ne çıkarılacağı belirtildi.
Filistinli liderler çoğu zaman, işgalci İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin aileleriyle telefon görüşmelerinde bulunuyor.
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