“Telafer’de 30 Bini Aşkın Kişi Evini Terk Etti”

Birleşmiş Milletler (BM) Irak’a Yardım Misyonu (UNAMI), Telafer’e yönelik operasyonun başlamasıyla birlikte 30 bini aşkın sivilin “güvenli bölgelere” göç ettiğini duyurdu.

BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, binlerce kişinin Telafer’i terk ettiğini, çatışmalardan kaçanların sıcak havaya rağmen 10 ila 20 saat yolculuk yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Grande, şu değerlendirmede bulundu:

“Bölgeden 30 binden fazla kişi kaçmış durumda. Çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin durumuyla ilgili de elimizde bilgi yok. UNAMI, ilerleyen gün ve haftalarda binlerce sivilin bölgeden tahliye edilmesi için hazırlık yapıyor.”

Grande, su ve gıdanın tükendiği kentte sivil kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.