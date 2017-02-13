Tel Rıfat’ta PYD ve Esed Rejimi Birlikteliği Belgelendi!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bağlı YPG ve işbirlikçilerinden oluşan SDG, Tel Rıfat’ta Esed bayrağı ve Beşşar resminin gölgesine sığındıklarını resmen gösterdiler.

Haksöz Haber

Tel Rıfat ve Halep’in çevresinde birtakım yerleşim bölgeleri geçtiğimiz dönemde ABD ve Rusya destekli YPG tarafından devrimcilerden gasp edilmiş ve buralarda PYD/YPG imajını kamufle etmek için Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı işbirlikçi yapı öne çıkmıştı.

Son günlerde bu yapı özünde muhalifleri bastırmak için kurulmuş ve Esed işbirlikçisi bir kimlik taşıdığını açık bir şekilde ortaya koyarak rejime biatını tazeledi.

Tel Rıfat’ta Beşşar resmi ve rejim bayrağını yönetim binasına asan militanlar rejimle bağlarını bu şekilde gösterirken, aynı zamanda SDG adlı yapının nasıl bir kukla karakter taşıdığını da belgelemiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den gelen CIA başkanı ile görüşmelerinde prensipte mutabık kaldıklarını ve Rakka’ya SDG ile birlikte operasyon yapacaklarını açıklamıştı. Güya bu yolla PYD/YPG’nin dışlandığı mesajını vermek isteyen Türkiye, SDG’nin kim olduğunu elbette biliyor ama anlaşılan o ki doğrudan PKK’nın kontrolündeki bu yapının kamuflajlı hâlinde artık bir sorun görmüyor.