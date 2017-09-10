Tel Rıfatlılardan PKK/PYD-Esed İş Birliğine Tepki

Suriye'nin Halep ilinin kuzey kırsalındaki Tel Rıfat ilçesinin yerinden edilen sakinleri, topraklarının PKK/PYD tarafından Beşşar Esed rejimine bırakılmasına tepki gösterdi.

Suriye'de PKK/PYD'nin geçen sene şubatta, ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki Arap köylerini işgal etmesi nedeniyle muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sığınan on binlerce sivil, Tel Rıfat'ın rejim güçlerine bırakılmasına karşı çıkıyor.

Azez'deki Tel Rıfatlı siviller, PKK/PYD'nin, Rusya'nın arabuluculuğuyla ilçeden çekilerek bölgeyi rejim güçlerine bırakmasına ilişkin görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Azez'in Bab'ül Seleme barınma kampında kahve satarak geçimini sağlayan Tel Rıfatlı Muhammed Salih, "O topraklar bizim toprağımız, rejimin veya Rusların kontrolüne girmeyeceğiz. Rejimin o bölgeleri kontrol etmesine kesinlikle karşıyız." dedi.

Aynı kampta tatlı dükkanı sahibi Sayit Ali, PKK/PYD tarafından işgal edilen bölgenin rejime verilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Sabretmemiz lazım, rejimin kontrolündeki bölgemize dönersek, onların varlığına destek vermiş oluruz. Bu çadır kentlerde zor şartlar altında yaklaşık 2 yıl sabrettik, yine de sabrederiz." şeklinde konuştu.

Kamp sakinlerinden Abu Salih ise "Gerekirse kamplarda kalmaya devam ederiz, zor şartlarda yaşarız ama rejimin kontrolündeki evimize geri dönmeyiz." dedi.

Siviller, Tel Rıfat'ın muhaliflere verilmesini istiyor

Azez ilçesinde yer alan Şemarin kampındaki yetimlere ayrılan kreşin müdürü Betül Ahmet de örgütün işgal ettiği bölgelerin rejime veya Ruslara teslim edilmesine karşı çıktıklarının altını çizerek, "Biz devrime, bu bölgelerin rejime verilmesi için kalkışmadık. Özgürlük için mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Azez'in Sucu kampındaki Okul Müdürü Salim Yasin ise "Maalesef Tel Rıfat bölgesinin rejime bırakıldığı haberlerini duyduk. Biz bu gelişmeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. İşgal altındaki bölgelerin muhaliflere verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Tel Rıfat yakınında, PKK/PYD işgalindeki Deyr Cemal köyünden kaçarak Azez'e sığınan öğretmen Gassan Kenco, "Öncelikle Kürtlerin Arap köylerini kontrol etmesini kabul etmiyoruz. PYD'nin bize hükmetmemesi için evlerimizi terk edip kamplarda yaşamayı kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Kenco, örgütün, rejimin veya Rusların kontrolü altında yaşamak istemediklerini vurgulayarak, "İşgal edilen bölgenin kontrolünün Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) verilmesi gerekiyor, o zaman evlerimize yeniden döneceğiz. Rejim kaldığı sürece geri dönmemiz söz konusu değil." dedi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, 6 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, PKK/PYD'yi Tel Rıfat'ı terk etmeleri için "ikna ettiklerini" ve boşaltılan bölgeye Esed rejimi güçlerinin yerleştiğini söylemişti.

AA