Tel Abyad'da Patlama

»Ana Sayfa»Dünya
10.02.2017 00:44
Tel Abyad'da Patlama
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde şiddetli patlama meydana geldi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde şiddetli patlama meydana geldiği, patlama sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin merkezinde bomba yüklü bir araç örgüte ait bir karargahın yakınlarında patlatıldı.

Ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtilen patlamanın sesi Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinden de duyuldu.

Tel Abyad'dan yükselen siren sesleri Akçakale ilçesinden duyulurken, sınırda güvenlik önlemleri artırıldı.

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